Просто обожнює: єкс-слуга розповів про шкідливі звички королеви Єлизавети

Королева Єлизавета II часто дозволяє собі шкідливу їжу, причому вживає ласощі не тільки на сніданок, але і на пізню вечерю. Про це розповів королівський слуга Чарльз Олівер, пише видання Hello!

Колишній королівський слуга повідомив, що королева Єлизавета снідає зазвичай тостами з чаєм, як і всі її піддані. Але ще з часів війни вона обожнює копчену рибу, особливо пікшу. Олівер зазначив, що ласощі королева може з'їсти не тільки замість сніданку або закуски, але й поласувати під час пізньої вечері.

Він розповів, що любов до копченої риби у королеви Єлизавети з'явилася під час війни. Вона разом з молодшою сестрою Маргарет одного разу бродила по Виндзорскому замку і почула дивний, але ароматний запах.

"Зачаровані, вони пройшли за запахом до його джерела і опинилися в будинку покоївки замку Еліс Брюс. Вони постукали в двері і потрапили на старомодну кухню з великою залізною піччю, в якій смажилася риба. Там принцеси вперше спробували копчену рибу. Брюс навчила дівчат, як її готувати", - написав колишній слуга у своїй книзі "Вечеря в Букінгемському палаці".

З тих пір копчена риба – це улюблені ласощі королеви Єлизавети. Її готують по декількох нескладних рецептах вже багато років. Крім того, королева дуже любить шоколад.

"Вона вибирала всі страви з шоколадом, які ми додавали в меню. Особливо вона любить шоколадний пиріг", - розповів колишній королівський шеф-кухар Даррен Макгрэди.

У якості закуски королева віддає перевагу паштету за рецептом з шотландського міста Гленіглсі. Його готують з копченого лосося, форелі або скумбрії.