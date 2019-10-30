Королевская ярость: названы ошибки, которые не прощает Елизавета II

Елизавета II (фото: royal.uk)

Елизавета II может разгневаться за некоторые оплошности

Королева Великобритании Елизавета II имеет четкие принципы, несоблюдение которых может повлечь за собой серьезное наказание для ее персонала. Речь идет о приготовлении еды для ее высочества. Повар Елизаветы II рассказал, что несоблюдение рецептов или же поданные не в сезон фрукты могут основательно разозлить королеву.

Повар Даррен Макгрейди объяснил правила и политику, связанные с приготовлением еды для королевы, пишет Express.

Макгрейди даже пошутил, что если в январе 93-летняя королева получит клубнику, то подавший ее отправится в бывший замок для пыток - Лондонский Тауэр.

"У королевы есть особые вкусы, которые шеф-повар игнорирует на свой страх и риск", - сказано в документальном фильме "Тайны королевской семьи".

Кейт Миддлтон и Елизавета II (фото: facebook.com/TheBritishMonarchy)

К примеру, королева является ярой противницей чеснока или приправы карри. Это связано с тем, что ее обязанности предполагают общение с большим количеством людей. Само собой Елизавета не хочет попасть в неловкую ситацию с "чесночным дыханием".

"Королева не ест чеснок и не подает чеснок гостям", - говорит королевский биограф леди Колин Кэмпбелл.

Кроме того, Елизавета II не может терпеть, если определенные продукты подаются вне сезона. Это, к примеру, касается клубники. Видимо, королева боится нитратов.

"Если вы попытаетесь подать клубнику вне сезона, она отправится с вами в Лондонский Тауэр, у вас проблемы", - говорит повар королевской семьи.

Меню королева согласовывает с поваром на три дня вперед. Этот список составляет шеф-повар и дает на утверждение Елизавете.

"Когда книга меню идет к королеве, она вычеркивает блюда, которые ей не нужны", - говорит шеф-повар.