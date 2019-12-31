ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Просто обожает: экс-слуга рассказал о вредных привычках королевы Елизаветы

STYLERЖизнь    31.12.2019 - 20:38
Просто обожает: экс-слуга рассказал о вредных привычках королевы Елизаветы
Королева Елизавета II (фото: royal.uk)

Королевский слуга рассказал, что королева себе иногда позволяет

Королева Елизавета II часто позволяет себе вредную пищу, причем употребляет лакомства не только на завтрак, но и на поздний ужин. Об этом рассказал королевский слуга Чарльз Оливер, пишет издание Hello!

Бывший королевский слуга сообщил, что королева Елизавета завтракает обычно тостами с чаем, как и все ее подданные. Но еще с времен войны она обожает копченую рыбу, особенно пикшу. Оливер отметил, что лакомство королева может съесть не только вместо завтрака или закуски, но и полакомиться во время позднего ужина.

Он рассказал, что любовь к копченой рыбе у королевы Елизаветы появилась во время войны. Она вместе с младшей сестрой Маргарет однажды бродила по Виндзорскому замку и услышала странный, но ароматный запах.

"Очарованные, они проследовали за запахом до его источника и оказались в доме горничной замка Элис Брюс. Они постучали в дверь и попали на старомодную кухню с огромной железной печью, в которой жарилась рыба. Там принцессы впервые попробовали копченую рыбу. Брюс научила девушек, как ее готовить", - написал бывший слуга в своей книге "Ужин в Букингемском дворце".

С тех пор копченая рыба – это любимое лакомство королевы Елизаветы. Ее готовят по нескольких несложным рецептам уже много лет. Кроме того, королева очень любит шоколад.

"Она выбирала все блюда с шоколадом, которые мы добавляли в меню. Особенно она любит шоколадный пирог", - рассказал бывший королевский шеф-повар Даррен Макгрэди.

В качестве закуски королева предпочитает паштет по рецепту из шотландского города Глениглс. Его готовят из копченого лосося, форели или скумбрии.

Елизавета ІІ нуждается в помощи: что произошло В 93 ездит верхом: Елизавета II ошеломила своих подданных (фото)
Новости Украины Елизавета IIкоролевская семья
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь