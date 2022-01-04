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"Просто днище": Анатолий Анатолич раскритиковал российский КВН за политическую пропаганду

Новина українською →
Вторник 04 января 2022 16:03
"Просто днище": Анатолий Анатолич раскритиковал российский КВН за политическую пропаганду Коллаж РБК-Украина: Анатолий Анатолич раскритиковал юбилейный концерт российского КВН
Автор: Styler

Анатолий Анатолич жестко прошелся по юбилейному концерту российского КВН, которому в 2021 году исполнилось 60 лет. Украинский ведущий был шокирован большим количеством политической пропаганды на сцене.

Об этом он рассказал в Instagram-сториз.

Анатолий Анатолич отметил, что хотел посмотреть на свои любимые команды КВН, но был очень разочарован политическими шутками.

"КВН - это просто позор, а все, кто участвует в этом - откровенные мерзавцы, потому что это абсолютно ангажированное политически пропагандистское мероприятие. Грустно, конечно. Раньше КВН был другим, а сейчас это просто днище", - сказал он.

Ведущий также показал несколько видео с выступлений команд. На одном из которых пошутили о том, что СССР может возродиться. При этом в зале разразились аплодисменты.

В другом ролике участник команда РУДН из Кении со сцены закричал "Крым - наш", чем развеселил пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова.

Отметим, что увлечение Анатолия Анатолича КВН было еще со времен студенчества. Тогда он был капитаном сборной команды Кривого Рога. В Украине команды КВН существовали с 1991 по 2014 года.

Напомним, в Киеве таксист высадил пассажиров, которые заявили, что ненавидят украинский язык.

Мы также писали о том, что в киевской школе разразился скандал с учительницей, которая заявила, что она не украинка, а русская и гордится этим.

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Анатолий Анатолич КВН
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