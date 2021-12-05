В Киеве таксист высадил пассажиров, которые ненавидят украинский язык (видео)

Фото: в Киеве таксист высадил пассажиров, которые сказали, что ненавидят украинский язык (freepik.com)

В Киеве таксист решил высадить пассажиров после того, как женщина сказала ему, что ненавидит украинский язык.

Видео инцидента опубликовал Telegram-канал "Реальный Киев".

Когда после слов женщины об украинском языке, таксист остановил машину и попросил пассажиров покинуть салон, они начали сильно возмущаться. Кроме того, муж женщины заявил, что он вырос в Киеве на Бессарабке, а таксист вообще с другого города. При этом водитель вежливо попросил их выйти из авто и отдал им деньги за поездку. В конце мужчина назвал таксиста националистом и тварью. Стоит отметить, что женщина, судя по ее поведению, находилась в сильном алкогольном опьянении. Видео: Telegram-канал "Реальный Киев"