ru ua
Вт, 04 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Просто днище": Анатолій Анатоліч розкритикував російський КВК за політичну пропаганду

Новость на русском →
Вівторок 04 січня 2022 16:03
"Просто днище": Анатолій Анатоліч розкритикував російський КВК за політичну пропаганду Колаж РБК-Україна: Анатолій Анатоліч розкритикував ювілейний концерт російського КВК
Автор: Styler

Анатолій Анатоліч жорстко пройшовся по ювілейному концерту російського КВК, якому в 2021 році виповнилося 60 років. Український ведучий був шокований великою кількістю політичної пропаганди на сцені.

Про це він розповів в Instagram-сторіз.

Анатолій Анатоліч зазначив, що хотів подивитися на свої улюблені команди КВК, але був дуже розчарований політичними жартами.

"КВК - це просто ганьба, а всі, хто бере участь в цьому - відверті мерзотники, тому що це абсолютно ангажований політично пропагандистський захід. Сумно, звичайно. Раніше КВК був іншим, а зараз це просто днище", - сказав він.

Ведучий також показав кілька відео з виступів команд. На одному з яких пожартували про те, що СРСР може відродитися. При цьому в залі вибухнули оплески.

В іншому ролику учасник команда РУДН з Кенії зі сцени закричав "Крим - наш", чим розвеселив прес-секретаря Володимира Путіна Дмитра Пєскова.

Зазначимо, що захоплення Анатолія Анатоліча КВК було ще з часів студентства. Тоді він був капітаном збірної команди Кривого Рогу. В Україні команди КВК існували з 1991 по 2014 роки.

Нагадаємо, в Києві таксист висадив пасажирів, які заявили, що ненавидять українську мову.

Ми також писали про те, що в Київській школі вибухнув скандал з вчителькою, яка заявила, що вона не українка, а росіянка і пишається цим.

Читайте РБК-Україна в Google News
Анатолий Анатолич КВН
LITE
Голлівудська пара! Романтичні Потап і Каменських вразили несподівано шикарними святковими образами
Голлівудська пара! Романтичні Потап і Каменських вразили несподівано шикарними святковими образами