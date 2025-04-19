Простий, але дієвий спосіб. Як позбутися похмілля без пігулок: пояснює нарколог

Похмілля - це завжди наслідок інтоксикації організму алкоголем, який він не зміг обробити. Проте не завжди похмілля присутнє на ранок.

Нарколог Євген Скрипник в інтерв'ю РБК-Україна (проєкт Styler) пояснює, чому не у всіх є відчуття похмілля та як його правильно позбутися.

Чому похмілля зникає в алкоголіків

Як пояснює лікар Скрипник, так відбувається через адаптацію організму до алкоголю.

"На початку він ще бореться з алкоголем, печінка працює, нейтралізується алкоголь і організм намагається людину врятувати. А потім просто наші сили компенсації виснажуються. Цього феномену вже немає, тому що він вже використався. Іде адаптація, і вже немає інтоксикації", - пояснює він.

Як правильно виходити з похмілля

Насамперед лікар радить пити багато води, оскільки вона буде провокувати виведення токсинів алкоголю з організму, підвищення частоти діурезу - бажання сходити до вбиральні.

Сьогодні в аптеках також можна придбати спеціальні види води для виведення токсинів. Однак, за словами Скрипника, це така сама вода, тому великої різниці немає.

"Раніше, коли в лікарнях не було достатньо ліків і до нас надходили алкоголіки, ті, в кого були гроші, брали крапельниці. А інших я змушував пити багато води, і виходили вони набагато навіть краще. Це говорить про що? Що навіть коли у вас похмілля, вода вас врятує", - пригадує експерт зі своєї практики.

За потреби також можна лягти поспати.

Але водночас Скрипник наголошує: щоб не позбуватися похмілля, краще не вживати алкоголь взагалі.

"Спілкуйтесь з близькими, з дітьми, займайтесь спортом. Знову ж таки це культура споживання, культура свята. У нас чомусь так заведено. За кордоном люди постояли, випили якогось вина, поспілкувалися. Ми повинні спілкуватися, це головне", - підсумовує Євген.

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