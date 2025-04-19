Простой, но действенный способ. Как избавиться от похмелья без таблеток: объясняет нарколог

Похмелье - это всегда следствие интоксикации организма алкоголем, который он не смог обработать. Однако не всегда похмелье присутствует на утро.

Нарколог Евгений Скрипник в интервью РБК-Украина (проект Styler) объясняет, почему не у всех есть ощущение похмелья и как от него правильно избавиться.

Почему похмелье исчезает у алкоголиков

Как объясняет врач Скрипник, так происходит из-за адаптации организма к алкоголю.

"В начале он еще борется с алкоголем, печень работает, нейтрализуется алкоголь и организм пытается человека спасти. А потом просто наши силы компенсации истощаются. Этого феномена уже нет, потому что он уже использовался. Идет адаптация, и уже нет интоксикации", - объясняет он.

Как правильно выходить из похмелья

Прежде всего врач советует пить много воды, поскольку она будет провоцировать выведение токсинов алкоголя из организма, повышение частоты диуреза - желание сходить в уборную.

Сегодня в аптеках также можно приобрести специальные виды воды для выведения токсинов. Однако по словам Скрипника, это такая же вода, поэтому большой разницы нет.

"Раньше, когда в больницах не было достаточно лекарств и к нам поступали алкоголики, те, у кого были деньги, брали капельницы. А других я заставлял пить много воды, и выходили они намного даже лучше. Это говорит о чем? Что даже когда у вас похмелье, вода вас спасет", - вспоминает эксперт из своей практики.

При необходимости также можно лечь поспать.

Но в то же время Скрипник отмечает: чтобы не избавляться от похмелья, лучше не употреблять алкоголь вообще.

"Общайтесь с близкими, с детьми, занимайтесь спортом. Опять же - это культура потребления, культура праздника. У нас почему-то так принято. За границей люди постояли, выпили какого-то вина, пообщались. Мы должны общаться, это главное", - заключает Евгений.

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