Простий 30-секундний тест допоможе визначити, чи є у вашої дитини сколіоз

Сколіоз - це поширена проблема серед дітей, яка часто залишається непоміченою на ранніх етапах. Нерівна постава, викривлення хребта та біль у спині можуть негативно впливати на здоров’я та розвиток дитини.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про простий 30-секундний тест, який можна виконати вдома. Він допоможе батькам швидко оцінити ризик сколіозу у своєї дитини.

Сколіоз у юних українців

Сколіоз є поширеним захворюванням серед дітей та підлітків в Україні. Згідно з даними Центру громадського здоров'я України, кожна четверта дитина має порушення постави, і у 5-6 осіб із 1000 це сколіоз.

Дослідження Східно-Європейської асоціації ортопедів вказують, що в Україні проблеми зі спиною виявлено у 23% дітей, причому більше третини з них потребують спеціалізованого лікування.

За даними Центру медичної статистики МОЗ України, під час профілактичних оглядів у 2019 році було виявлено 99 467 дітей зі сколіозом.

Сколіоз найчастіше розвивається в періоди швидкого росту дитини: у віці від 5 до 8 років та від 11 до 14 років. Якщо не лікувати його у дитинстві, це може призвести до хронічних болів у спині в дорослому віці. Варто зазначити, що 90% дорослих, хворих на остеохондроз і радикуліт, перенесли сколіоз у дитинстві.

Загалом, поширеність сколіозу серед дітей в Україні залишається високою, що підкреслює необхідність регулярних профілактичних оглядів та своєчасного лікування для запобігання подальшим ускладненням.

Простий 30-секундний тест для оцінки ризику сколіозу

Польська фізіотерапевтка Александра Беш пропонує простий тест, який допоможе батькам оцінити стан м'язів, відповідальних за підтримку правильної постави у дитини.

Попросіть дитину стати прямо та витягнути прямі руки вперед під кутом 90 градусів до тулуба.

Дитина повинна утримувати цю позицію протягом 30 секунд.

Уважно слідкуйте за положенням тіла дитини. Якщо тулуб відхиляється назад, це може свідчити про слабкість м'язів, відповідальних за підтримку постави.

У разі виявлення таких ознак рекомендується звернутися до фахівця для подальшої оцінки та, за потреби, розробки програми зміцнення м'язів.

Ознаки сколіозу у дітей

Зовнішні ознаки:

Нерівність плечей : одне плече може бути вище іншого.

: одне плече може бути вище іншого. Асиметрія лопаток : одна лопатка виступає більше, ніж інша, або знаходиться на різній висоті.

: одна лопатка виступає більше, ніж інша, або знаходиться на різній висоті. Нахил тулуба : дитина може стояти з нахилом в один бік.

: дитина може стояти з нахилом в один бік. Нерівність талії : одна сторона талії виглядає більш увігнутою.

: одна сторона талії виглядає більш увігнутою. Різна висота стегон : одне стегно може бути піднятим.

: одне стегно може бути піднятим. Викривлення хребта : помітно при нахилі тулуба вперед. Спина набуває форми літери "S" або "C".

: помітно при нахилі тулуба вперед. Спина набуває форми літери "S" або "C". Асиметрія ребер: може бути помітна у формі реберного горба під час нахилу вперед.

Скарги дитини:

Біль у спині (особливо після тривалого сидіння або фізичного навантаження).

(особливо після тривалого сидіння або фізичного навантаження). Швидка втомлюваність м’язів спини.

м’язів спини. Дискомфорт під час носіння одягу (наприклад, одяг "перекошується" через асиметрію).

Інші ознаки:

Зміна постави : порушення правильної осанки, навіть у стані спокою.

: порушення правильної осанки, навіть у стані спокою. Порушення ходи : дитина може ходити нерівно або з легким нахилом у бік.

: дитина може ходити нерівно або з легким нахилом у бік. Проблеми з рівновагою: труднощі при стоянні на одній нозі чи в позиції рівноваги.

Причини розвитку порушень постави у дітей

Причини розвитку порушень постави у дітей можуть бути пов’язані з різними факторами. Ось основні:

1. Неправильна організація повсякденного життя:

Неправильне сидіння за партою, столом чи комп'ютером (сутулість, неправильний нахил спини).

за партою, столом чи комп'ютером (сутулість, неправильний нахил спини). Неадекватний розмір меблів : стільці та столи не відповідають зросту дитини.

: стільці та столи не відповідають зросту дитини. Постійне носіння важких портфелів або рюкзаків на одному плечі.

2. Недостатня фізична активність:

Малорухливий спосіб життя, сидячий режим.

Недостатній розвиток м’язового корсету спини та черевного преса.

Тривале використання гаджетів у неправильній позі (з опущеною головою).

3. Неправильні звички:

Звичка стояти, спираючись на одну ногу.

Нахил тулуба в одну сторону під час сидіння чи ходьби.

4. Вроджені та медичні причини:

Вроджені дефекти хребта або кінцівок (наприклад, укорочення однієї ноги).

(наприклад, укорочення однієї ноги). Слабкість сполучної тканини або інші генетичні фактори.

або інші генетичні фактори. Наслідки рахіту, який впливає на стан кісткової тканини.

5. Захворювання та травми:

Порушення зору чи слуху (дитина нахиляється, щоб краще бачити чи чути).

Травми хребта, кінцівок або тазу.

Остеохондропатії (хвороби, що впливають на розвиток хребта).

6. Психологічні причини:

Невпевненість у собі : дитина може сутулитися, щоб здаватися менш помітною.

: дитина може сутулитися, щоб здаватися менш помітною. Стрес або тривога, що впливають на м’язовий тонус.

7. Недостатнє харчування:

Брак кальцію, вітаміну D або інших поживних речовин, що негативно впливає на розвиток кісткової та м’язової тканини.

Наслідки ігнорування порушень постави

Проблеми з органами:

Ускладнене дихання, порушення серцево-судинної та травної системи.

Больові відчуття:

Постійний біль у спині, шиї, головний біль.

Порушення опорно-рухового апарату:

Сколіоз, остеохондроз, деформація тіла.

Психологічні проблеми:

Зниження самооцінки, соціальна ізоляція.

Зниження фізичних можливостей:

Швидка втомлюваність, обмеження фізичних навантажень.

Ускладнення в дорослому віці:

Хронічний біль, проблеми з рухливістю, інвалідизація.

Порушення нервової системи:

Оніміння, слабкість кінцівок, стрес.

Зазначимо, що ігнорування порушень постави може призвести до серйозних наслідків. Вчасне лікування допоможе уникнути цих проблем.