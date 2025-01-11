Скільки потрібно спати дітям, щоб гарно вчитися та бути здоровими
Сон - це ключовий фактор для фізичного, розумового та емоційного розвитку дітей. Недавні дослідження показали, що кількість і якість сну безпосередньо впливають на успішність у навчанні та загальне самопочуття дитини.
Тож скільки ж часу потрібно спати дітям різного віку, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на CDC.
Рекомендації щодо тривалості сну:
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Новонароджені (0-3 місяці): 14-17 годин на добу.
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Немовлята (4-11 місяців): 12-15 годин на добу.
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Малюки (1-2 роки): 11-14 годин на добу.
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Дошкільнята (3-5 років): 10-13 годин на добу.
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Молодші школярі (6-12 років): 9-12 годин на добу.
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Підлітки (13-18 років): 8-10 годин на добу.
Як недостатній сон впливає на дітей:
Погіршення успішності
Без достатньої кількості сну діти стають менш уважними, їм важче концентруватися, запам'ятовувати нову інформацію та виконувати завдання.
Слабкий імунітет
Під час сну організм відновлюється, і його захисні сили зміцнюються. Недосипання робить дітей більш уразливими до хвороб.
Емоційна нестабільність
Недолік сну може викликати дратівливість, підвищену тривожність і навіть депресію у дітей.
Проблеми з фізичним розвитком
У дітей, які мало сплять, можуть виникати труднощі з ростом і розвитком, адже гормон росту виробляється переважно під час сну.
Як забезпечити дитині якісний сон
Дотримуйтеся режиму
Встановіть постійний час для сну і пробудження, навіть у вихідні дні.
Створіть комфортне середовище
Темна, тиха кімната зі зручною постіллю - ідеальне місце для відпочинку.
Уникайте гаджетів перед сном
Синє світло від екранів може пригнічувати вироблення мелатоніну - гормону сну.
Фізична активність
Регулярні прогулянки і спорт допомагають дитині швидше засинати та краще спати.
Слідкуйте за харчуванням
Уникайте важкої їжі та напоїв із кофеїном у другій половині дня.
Забезпечення достатньої кількості сну - це інвестиція в здоров'я і майбутнє дитини. Якісний сон допомагає дітям бути активними, допитливими та успішними як у навчанні, так і в житті загалом.
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