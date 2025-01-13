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Простой 30-секундный тест поможет определить, есть ли у вашего ребенка сколиоз

Понедельник 13 января 2025 15:45
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Простой 30-секундный тест поможет определить, есть ли у вашего ребенка сколиоз Фото: Как проверить, есть ли у ребенка сколиоз (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Сколиоз - это распространенная проблема среди детей, которая часто остается незамеченной на ранних этапах. Неровная осанка, искривление позвоночника и боль в спине могут негативно влиять на здоровье и развитие ребенка.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о простом 30-секундном тесте, который можно выполнить дома. Он поможет родителям быстро оценить риск сколиоза у своего ребенка.

Сколиоз у юных украинцев

Сколиоз является распространенным заболеванием среди детей и подростков в Украине. Согласно данным Центра общественного здоровья Украины, каждый четвертый ребенок имеет нарушения осанки, и у 5-6 человек из 1000 это сколиоз.

Исследования Восточно-Европейской ассоциации ортопедов указывают, что в Украине проблемы со спиной выявлены у 23% детей, причем более трети из них нуждаются в специализированном лечении.

По данным Центра медицинской статистики МОЗ Украины, во время профилактических осмотров в 2019 году было выявлено 99 467 детей со сколиозом.

Сколиоз чаще всего развивается в периоды быстрого роста ребенка: в возрасте от 5 до 8 лет и от 11 до 14 лет. Если не лечить его в детстве, это может привести к хроническим болям в спине во взрослом возрасте. Стоит отметить, что 90% взрослых, больных остеохондрозом и радикулитом, перенесли сколиоз в детстве.

В общем, распространенность сколиоза среди детей в Украине остается высокой, что подчеркивает необходимость регулярных профилактических осмотров и своевременного лечения для предотвращения дальнейших осложнений.

Простой 30-секундный тест для оценки риска сколиоза

Польский физиотерапевт Александра Беш предлагает простой тест, который поможет родителям оценить состояние мышц, ответственных за поддержание правильной осанки у ребенка.

Попросите ребенка стать прямо и вытянуть прямые руки вперед под углом 90 градусов к туловищу.

Ребенок должен удерживать эту позицию в течение 30 секунд.

Внимательно следите за положением тела ребенка. Если туловище отклоняется назад, это может свидетельствовать о слабости мышц, ответственных за поддержание осанки.

В случае выявления таких признаков рекомендуется обратиться к специалисту для дальнейшей оценки и, при необходимости, разработки программы укрепления мышц.

Признаки сколиоза у детей

Внешние признаки:

  • Неровность плеч: одно плечо может быть выше другого.
  • Асимметрия лопаток: одна лопатка выступает больше, чем другая, или находится на разной высоте.
  • Наклон туловища: ребенок может стоять с наклоном в одну сторону.
  • Неровность талии: одна сторона талии выглядит более вогнутой.
  • Разная высота бедер: одно бедро может быть приподнятым.
  • Искривление позвоночника: заметно при наклоне туловища вперед. Спина приобретает форму буквы "S" или "C".
  • Асимметрия ребер: может быть заметна в форме реберного горба при наклоне вперед.

Жалобы ребенка:

  • Боль в спине (особенно после длительного сидения или физической нагрузки).
  • Быстрая утомляемость мышц спины.
  • Дискомфорт при ношении одежды (например, одежда "перекашивается" из-за асимметрии).

Другие признаки:

  • Изменение осанки: нарушение правильной осанки, даже в состоянии покоя.
  • Нарушение походки: ребенок может ходить неровно или с легким наклоном в сторону.
  • Проблемы с равновесием: трудности при стоянии на одной ноге или в позиции равновесия.

Причины развития нарушений осанки у детей

Причины развития нарушений осанки у детей могут быть связаны с различными факторами. Вот основные из них:

1. Неправильная организация повседневной жизни:

  • Неправильное сидение за партой, столом или компьютером (сутулость, неправильный наклон спины).
  • Неадекватный размер мебели: стулья и столы не соответствуют росту ребенка.
  • Постоянное ношение тяжелых портфелей или рюкзаков на одном плече.

2. Недостаточная физическая активность:

  • Малоподвижный образ жизни, сидячий режим.
  • Недостаточное развитие мышечного корсета спины и брюшного пресса.
  • Длительное использование гаджетов в неправильной позе (с опущенной головой).

3. Неправильные привычки:

  • Привычка стоять, опираясь на одну ногу.
  • Наклон туловища в одну сторону во время сидения или ходьбы.

4. Врожденные и медицинские причины:

  • Врожденные дефекты позвоночника или конечностей (например, укорочение одной ноги).
  • Слабость соединительной ткани или другие генетические факторы.
  • Последствия рахита, который влияет на состояние костной ткани.

5. Заболевания и травмы:

  • Нарушение зрения или слуха (ребенок наклоняется, чтобы лучше видеть или слышать).
  • Травмы позвоночника, конечностей или таза.
  • Остеохондропатии (болезни, влияющие на развитие позвоночника).

6. Психологические причины:

  • Неуверенность в себе: ребенок может сутулиться, чтобы казаться менее заметным.
  • Стресс или тревога, влияющие на мышечный тонус.

7. Недостаточное питание:

  • Нехватка кальция, витамина D или других питательных веществ, что негативно влияет на развитие костной и мышечной ткани.

Последствия игнорирования нарушений осанки

  • Проблемы с органами:

Затрудненное дыхание, нарушения сердечно-сосудистой и пищеварительной системы.

  • Болевые ощущения:

Постоянная боль в спине, шее, головная боль.

  • Нарушения опорно-двигательного аппарата:

Сколиоз, остеохондроз, деформация тела.

  • Психологические проблемы:

Снижение самооценки, социальная изоляция.

  • Снижение физических возможностей:

Быстрая утомляемость, ограничение физических нагрузок.

  • Осложнения во взрослом возрасте:

Хроническая боль, проблемы с подвижностью, инвалидизация.

  • Нарушения нервной системы:

Онемение, слабость конечностей, стресс.

Отметим, что игнорирование нарушений осанки может привести к серьезным последствиям. Своевременное лечение поможет избежать этих проблем.

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При написании материала использовались следующие источники: сайт Mjakmama.pl, Центр общественного здоровья Украины, Министерство здравоохранения Украины, Департамент здравоохранения Полтавской облгосадминистрации.

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