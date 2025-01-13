Простой 30-секундный тест поможет определить, есть ли у вашего ребенка сколиоз
Сколиоз - это распространенная проблема среди детей, которая часто остается незамеченной на ранних этапах. Неровная осанка, искривление позвоночника и боль в спине могут негативно влиять на здоровье и развитие ребенка.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о простом 30-секундном тесте, который можно выполнить дома. Он поможет родителям быстро оценить риск сколиоза у своего ребенка.
Сколиоз у юных украинцев
Сколиоз является распространенным заболеванием среди детей и подростков в Украине. Согласно данным Центра общественного здоровья Украины, каждый четвертый ребенок имеет нарушения осанки, и у 5-6 человек из 1000 это сколиоз.
Исследования Восточно-Европейской ассоциации ортопедов указывают, что в Украине проблемы со спиной выявлены у 23% детей, причем более трети из них нуждаются в специализированном лечении.
По данным Центра медицинской статистики МОЗ Украины, во время профилактических осмотров в 2019 году было выявлено 99 467 детей со сколиозом.
Сколиоз чаще всего развивается в периоды быстрого роста ребенка: в возрасте от 5 до 8 лет и от 11 до 14 лет. Если не лечить его в детстве, это может привести к хроническим болям в спине во взрослом возрасте. Стоит отметить, что 90% взрослых, больных остеохондрозом и радикулитом, перенесли сколиоз в детстве.
В общем, распространенность сколиоза среди детей в Украине остается высокой, что подчеркивает необходимость регулярных профилактических осмотров и своевременного лечения для предотвращения дальнейших осложнений.
Простой 30-секундный тест для оценки риска сколиоза
Польский физиотерапевт Александра Беш предлагает простой тест, который поможет родителям оценить состояние мышц, ответственных за поддержание правильной осанки у ребенка.
Попросите ребенка стать прямо и вытянуть прямые руки вперед под углом 90 градусов к туловищу.
Ребенок должен удерживать эту позицию в течение 30 секунд.
Внимательно следите за положением тела ребенка. Если туловище отклоняется назад, это может свидетельствовать о слабости мышц, ответственных за поддержание осанки.
В случае выявления таких признаков рекомендуется обратиться к специалисту для дальнейшей оценки и, при необходимости, разработки программы укрепления мышц.
Признаки сколиоза у детей
Внешние признаки:
- Неровность плеч: одно плечо может быть выше другого.
- Асимметрия лопаток: одна лопатка выступает больше, чем другая, или находится на разной высоте.
- Наклон туловища: ребенок может стоять с наклоном в одну сторону.
- Неровность талии: одна сторона талии выглядит более вогнутой.
- Разная высота бедер: одно бедро может быть приподнятым.
- Искривление позвоночника: заметно при наклоне туловища вперед. Спина приобретает форму буквы "S" или "C".
- Асимметрия ребер: может быть заметна в форме реберного горба при наклоне вперед.
Жалобы ребенка:
- Боль в спине (особенно после длительного сидения или физической нагрузки).
- Быстрая утомляемость мышц спины.
- Дискомфорт при ношении одежды (например, одежда "перекашивается" из-за асимметрии).
Другие признаки:
- Изменение осанки: нарушение правильной осанки, даже в состоянии покоя.
- Нарушение походки: ребенок может ходить неровно или с легким наклоном в сторону.
- Проблемы с равновесием: трудности при стоянии на одной ноге или в позиции равновесия.
Причины развития нарушений осанки у детей
Причины развития нарушений осанки у детей могут быть связаны с различными факторами. Вот основные из них:
1. Неправильная организация повседневной жизни:
- Неправильное сидение за партой, столом или компьютером (сутулость, неправильный наклон спины).
- Неадекватный размер мебели: стулья и столы не соответствуют росту ребенка.
- Постоянное ношение тяжелых портфелей или рюкзаков на одном плече.
2. Недостаточная физическая активность:
- Малоподвижный образ жизни, сидячий режим.
- Недостаточное развитие мышечного корсета спины и брюшного пресса.
- Длительное использование гаджетов в неправильной позе (с опущенной головой).
3. Неправильные привычки:
- Привычка стоять, опираясь на одну ногу.
- Наклон туловища в одну сторону во время сидения или ходьбы.
4. Врожденные и медицинские причины:
- Врожденные дефекты позвоночника или конечностей (например, укорочение одной ноги).
- Слабость соединительной ткани или другие генетические факторы.
- Последствия рахита, который влияет на состояние костной ткани.
5. Заболевания и травмы:
- Нарушение зрения или слуха (ребенок наклоняется, чтобы лучше видеть или слышать).
- Травмы позвоночника, конечностей или таза.
- Остеохондропатии (болезни, влияющие на развитие позвоночника).
6. Психологические причины:
- Неуверенность в себе: ребенок может сутулиться, чтобы казаться менее заметным.
- Стресс или тревога, влияющие на мышечный тонус.
7. Недостаточное питание:
- Нехватка кальция, витамина D или других питательных веществ, что негативно влияет на развитие костной и мышечной ткани.
Последствия игнорирования нарушений осанки
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Проблемы с органами:
Затрудненное дыхание, нарушения сердечно-сосудистой и пищеварительной системы.
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Болевые ощущения:
Постоянная боль в спине, шее, головная боль.
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Нарушения опорно-двигательного аппарата:
Сколиоз, остеохондроз, деформация тела.
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Психологические проблемы:
Снижение самооценки, социальная изоляция.
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Снижение физических возможностей:
Быстрая утомляемость, ограничение физических нагрузок.
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Осложнения во взрослом возрасте:
Хроническая боль, проблемы с подвижностью, инвалидизация.
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Нарушения нервной системы:
Онемение, слабость конечностей, стресс.
Отметим, что игнорирование нарушений осанки может привести к серьезным последствиям. Своевременное лечение поможет избежать этих проблем.
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При написании материала использовались следующие источники: сайт Mjakmama.pl, Центр общественного здоровья Украины, Министерство здравоохранения Украины, Департамент здравоохранения Полтавской облгосадминистрации.
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