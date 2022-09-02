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Проста аджика без варіння за 30 хвилин: смак просто ульотний!

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П'ятниця 02 вересня 2022 21:00
Проста аджика без варіння за 30 хвилин: смак просто ульотний! Фото: найпростіші і швидкі рецепти домашньої аджики (freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Найпростішу аджику можна приготувати з мінімальної кількості інгредієнтів і без варіння. Таку аджику можна їсти практично відразу і зберігати в холодильнику майже всю зиму.

Найпростіші рецепти неймовірно смачною аджики - читайте в матеріалі нижче.

Аджика з перцем

Інгредієнти:

  • Помідори - 1 кг
  • Червоний болгарський перець - 2-3 шт.
  • Гострий перець чилі - 100-150 г
  • Часник - 100 г
  • Сіль - 1 ст. ложка

Спосіб приготування:

Всі овочі ретельно помийте. Пропустіть через м'ясорубку або кухонний комбайн. Додайте сіль і ретельно перемішайте.

Накрийте кришкою і залиште на добу при кімнатній температурі. Періодично перемішуйте і стежте, щоб на поверхні не було пінки.

Розкладіть сиру аджику по стерилізованим банкам і щільно закрийте. Зберігайте в холодильнику.

Якщо дуже хочеться їсти аджику відразу - просто відкладіть чистою ложкою трохи та використовуйте на вечерю.

Аджика з хріном

Інгредієнти:

  • Помідори - 2 кг
  • Хрін - 200 г
  • Часник - 200 г
  • Гострий перець - 1 шт.
  • Солодкий перець - 1 кг
  • Сіль - 2 ст. ложки
  • Цукор - 3 ст. ложки
  • Оцет - 1 ст. ложка

Спосіб приготування:

Всі овочі ретельно помийте. Помідори, хрін, часник і перці пропустіть через м'ясорубку або подрібніть в блендері. Добре перемішайте.

Додайте сіль, цукор, оцет і ще раз перемішайте. Залиште на 1 годину. Потім розлийте по стерилізованим банкам і закрийте кришками.

Таку аджику можна зберігати в холодильнику не менше 2-3 місяців.

До речі, раніше ми розповідали круті рецепти закруток від італійських кухарів.

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