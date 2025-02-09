Проста задишка чи патологія? Кардіолог розповіла, коли потрібно "бити на сполох"

Задишка після фізичного навантаження може бути абсолютною нормою. Однак, якщо вона з'являється у стані стопкою, то це може бути ознакою серйозної хвороби.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку кардіолога Наталії Іванюк.

При яких хворобах задишка - це симптом

За словами лікар, часто задишка у стані спокою може свідчити про серйозне захворювання, а саме:

хронічна серцева недостатність (XCH)

ішемічна хвороба серця

аритмія

вади серця

міокардит

фібриляція передсердь

бронхіальна астма

хронічна обструктивна хвороба легень

пневмонія

анемія

Задишка може мати й інші причини, такі як панічна атака або ожиріння.

Вважається нормою, коли задишка з'являється під час:

фізичного навантаження

сильних емоцій

на висоті

Тоді як задишка може свідчити про патологію під час:

легкого фізичного навантаження

стану спокою

вночі уві сні

Коли викликати швидку

Важливо розуміти, що задишка, яка виникла без причини потребує негайного звернення до лікаря.

Необхідно викликати медиків при таких станах:

якщо задишка виникла раптово без видимих причин і швидко посилюється

якщо дихання прискорюється навіть при незначному навантаженні

якщо ви прокинулися вночі від того, що почали задихатися

Така задишка може вказувати на загострення одного із хронічних захворювань серця чи легень.