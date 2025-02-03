Серцевий напад чи панічна атака: кардіолог розповіла, як швидко розрізнити стани

Багато людей хоч раз у своєму житті стикалися з таким явищем як панічна атака, або ж з серцевим нападом. Ці хвороби мають різні причини, але симптоми у них спільні.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, яка різниця між серцевим нападом та панічною атакою.

Ознаки серцевого нападу

За словами кардіолога Наталії Іванюк, це два дуже схожих стани, але є ключові відмінності.

Ознаки серцевого нападу включають пекучий стискаючий сильний біль за грудною кліткою, який може віддавати в плечі, живіт, спину, лопатки та нижню щелепу.

Триває такий стан 5-10 хвилин.

Серцевий напад зазвичай пов'язаний з фізичним навантаженням та додатково може з'явитись холодний піт, пришвидшене серцебиття та дуже високий або низький артеріальний тиск.

Напад (напад стенокардії) виникає під час фізичного навантаження за рахунок невідповідності між підвищеною потребою серця в кисні і можливістю його доставити через звужені серцеві судини (стеноз). Тобто серце не отримує достатньо кисню.

Що варто знати про панічну атаку

Такий стан можна розпізнати за такими симптомами: гострий напад страху, який супроводжується пришвидшеним серцебиттям, колючим і різким болем у грудній клітині, який не поширюється в інші органи.

Триває стан довше, а саме 15-20 хвилин і цей біль проходить безслідно.

В чому різниця - серцевий напад, як правило, розвивається під час фізичного навантаження або одразу після нього.

"Панічній атаці все одно, вона може розвинутись під час спокою так і фізичного навантаження", - йдеться у повідомленні.

Прийом нітрогліцерину полегшить стан, якщо це серцевий напад та жодним чином не вплине, якщо це панічна атака.