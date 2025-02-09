Простая одышка или патология? Кардиолог рассказала, когда нужно "бить тревогу"
Одышка после физической нагрузки может быть абсолютной нормой. Однако, если она появляется в состоянии стопкой, то это может быть признаком серьезной болезни.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу кардиолога Натальи Иванюк.
При каких болезнях одышка - это симптом
По словам врача, часто одышка в состоянии покоя может свидетельствовать о серьезном заболевании, а именно:
- хроническая сердечная недостаточность (XCH)
- ишемическая болезнь сердца
- аритмия
- пороки сердца
- миокардит
- фибрилляция предсердий
- бронхиальная астма
- хроническая обструктивная болезнь легких
- пневмония
- анемия
Одышка может иметь и другие причины, такие как паническая атака или ожирение.
Считается нормой, когда одышка появляется во время:
- физической нагрузки
- сильных эмоций
- на высоте
Тогда как одышка может свидетельствовать о патологии во время:
- легкой физической нагрузки
- состояния покоя
- ночью во сне
Когда вызывать скорую
Важно понимать, что одышка, которая возникла без причины требует немедленного обращения к врачу.
Необходимо вызывать медиков при таких состояниях:
- если одышка возникла внезапно без видимых причин и быстро усиливается
- если дыхание ускоряется даже при незначительной нагрузке
- если вы проснулись ночью от того, что начали задыхаться
Такая одышка может указывать на обострение одного из хронических заболеваний сердца или легких.
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