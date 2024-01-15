"Проста" 1 копійка може коштувати 40 тисяч. Як виглядає цінна монета (фото)

Деякі українські монети, які вже вийшли з обігу, але усе ще покриваються пилом у скарбничках та гаманцях, можуть виявитися дуже цінними. Іноді навіть 1 копійка, яка на перший погляд здасться звичайною, може коштувати десятки тисяч гривень.

Як виглядає цінна монета та у чому її особливість, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Violity .

1 монета 1992 року - у чому цінність монети

Декілька днів тому користувач з Івано-Франківська розмістив на аукціоні цікаву монетку, яка здається простою лише на перший погляд. Чоловік вирішив продати 1 копійку, яку карбували у 1992 році.

Рідкісна монета (фото: violity.com)

Уся "фішка" монети в її рідкісному дефекті. Така 1 копійка, за каталогом нумізматів, класифікується як "1.35АА". Цей "код" визначає цінність монети.

1 копійка 1992 року (фото: violity.com)

Річ у тому, що деякі монети карбували з дефектами, як і цю. Тому на ній ви можете помітити маленькі ягідки, хоча зазвичай вони помітно більші.

Окрім цього, поруч з гербом України можна помітити так звані "сходинки". На верхньому листі викарбувано незвичайні контури, які можна помітити не одразу.

За скільки можна продати 1 копійку 1992 року (фото: violity.com)

Скільки коштує монета 1992 року

Свій лот власник оцінив у майже 40 тисяч гривень. Мінімальна сума, яку він хоче отримати за цінну монету - 37 тисяч 975 гривень. При цьому нумізмати мають можливість робити ставки та підіймати ціну.

Як продати старі монети (фото: violity.com)

Нині за лотом спостерігають 25 користувачів. Ймовірно, монетка усе ж цікавить колекціонерів. Втім, робити ставки ніхто поки що не наважився.