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"Проста" 1 копійка може коштувати 40 тисяч. Як виглядає цінна монета (фото)

Понеділок 15 січня 2024 07:01
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"Проста" 1 копійка може коштувати 40 тисяч. Як виглядає цінна монета (фото) Скільки коштує 1 копійка 1992 року (ілюстративне фото: Віталій Носач / РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Деякі українські монети, які вже вийшли з обігу, але усе ще покриваються пилом у скарбничках та гаманцях, можуть виявитися дуже цінними. Іноді навіть 1 копійка, яка на перший погляд здасться звичайною, може коштувати десятки тисяч гривень.

Як виглядає цінна монета та у чому її особливість, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Violity.

1 монета 1992 року - у чому цінність монети

Декілька днів тому користувач з Івано-Франківська розмістив на аукціоні цікаву монетку, яка здається простою лише на перший погляд. Чоловік вирішив продати 1 копійку, яку карбували у 1992 році.

&quot;Проста&quot; 1 копійка може коштувати 40 тисяч. Як виглядає цінна монета (фото)Рідкісна монета (фото: violity.com)

Уся "фішка" монети в її рідкісному дефекті. Така 1 копійка, за каталогом нумізматів, класифікується як "1.35АА". Цей "код" визначає цінність монети.

&quot;Проста&quot; 1 копійка може коштувати 40 тисяч. Як виглядає цінна монета (фото)1 копійка 1992 року (фото: violity.com)

Річ у тому, що деякі монети карбували з дефектами, як і цю. Тому на ній ви можете помітити маленькі ягідки, хоча зазвичай вони помітно більші.

Окрім цього, поруч з гербом України можна помітити так звані "сходинки". На верхньому листі викарбувано незвичайні контури, які можна помітити не одразу.

&quot;Проста&quot; 1 копійка може коштувати 40 тисяч. Як виглядає цінна монета (фото)

За скільки можна продати 1 копійку 1992 року (фото: violity.com)

Скільки коштує монета 1992 року

Свій лот власник оцінив у майже 40 тисяч гривень. Мінімальна сума, яку він хоче отримати за цінну монету - 37 тисяч 975 гривень. При цьому нумізмати мають можливість робити ставки та підіймати ціну.

&quot;Проста&quot; 1 копійка може коштувати 40 тисяч. Як виглядає цінна монета (фото)Як продати старі монети (фото: violity.com)

Нині за лотом спостерігають 25 користувачів. Ймовірно, монетка усе ж цікавить колекціонерів. Втім, робити ставки ніхто поки що не наважився.

Раніше ми вже розповідали, яка українська купюра може принести вам 30 тисяч гривень.

Окрім цього, нещодавно стало відомо, яка 1 гривня принесе вам 40 тисяч.

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