"Простая" 1 копейка может стоить 40 тысяч. Как выглядит ценная монета (фото)

Некоторые украинские монеты, уже вышедшие из обращения, но все еще покрывающиеся пылью в копилках и кошельках, могут оказаться очень ценными. Иногда даже одна копейка, которая на первый взгляд покажется обычной, может стоить десятки тысяч гривен.

Как выглядит ценная монета и в чем ее особенность, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Violity .

1 монета 1992 года - в чем ценность монеты

Несколько дней назад пользователь из Ивано-Франковска разместил на аукционе интересную монетку, которая кажется простой только на первый взгляд. Мужчина решил продать 1 копейку, которую чеканили в 1992 году.

Редкая монета (фото: violity.com)

Вся "фишка" монеты в ее редком дефекте. Такая 1 копейка по каталогу нумизматов классифицируется как "1.35АА". Этот код определяет ценность монеты.

1 копейка 1992 года (фото: violity.com)

Дело в том, что некоторые монеты чеканили с дефектами, как и эту. Поэтому на ней вы можете заметить маленькие ягодки, хотя обычно они гораздо больше.

Кроме того, рядом с гербом Украины можно заметить так называемые "ступеньки". На верхних листах высечены необычные контуры, которые можно заметить не сразу.

За сколько можно продать 1 копейку в 1992 году (фото: violity.com)

Сколько стоит монета 1992 года

Свой лот владелец оценил почти в 40 тысяч гривен. Минимальная сумма, которую он хочет получить за ценную монету - 37 тысяч 975 гривен. При этом нумизматы могут делать ставки и поднимать цену.

Как продать старые монеты (фото: violity.com)

В настоящее время за лотом наблюдают 25 пользователей. Вероятно, монетка все же интересует коллекционеров. Впрочем, делать ставки никто пока не решился.