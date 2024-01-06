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Така 1 гривня принесе вам 40 тисяч. Перевірте гаманці, адже монетка може бути де завгодно (фото)

Субота 06 січня 2024 18:33
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Така 1 гривня принесе вам 40 тисяч. Перевірте гаманці, адже монетка може бути де завгодно (фото) Скільки коштують рідкісні монети (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Деякі українські монети можуть бути неймовірно цінними, хоча на перший погляд помітити їх "родзинку" буває непросто. Перевірте гаманці, адже там можуть бути дуже цікаві екзмепляри, як-от 1 гривня 1992 року, яку через рідкісний дефект продають майже за 40 тисяч.

У чому особливість монети, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Violity.

Як виглядає цінна монета

Власник монети - продавець із Києва. Він розмістив свій лот на аукціоні та додав декілька фото, на яких можна помітити, що ця 1 гривня має незвичайний вигляд та має мідно - нікелевий сплав.

Така 1 гривня принесе вам 40 тисяч. Перевірте гаманці, адже монетка може бути де завгодно (фото)Така 1 гривня принесе вам 40 тисяч. Перевірте гаманці, адже монетка може бути де завгодно (фото)Аверс та реверс монети (фото: violity.com)

Уся річ у тому, що монета має певний дефект, який позначається спеціальним кодом ("шифром" для нумізматів) - 1.2 АБг. Таку класифікацію отримали пробні монети, які карбувалися у 1992 році.

Вони не мають напису або ж будь-яких засічок на гурті. Монети не мали потрапити в обіг. Їх карбували лише для того, аби перевірити та налаштувати обладнання.

Втім, іноді рідкісні монети, які мали перетопити, усе ж потрапляють в обіг та до колекцій нумізматів. Поціновувачі рідкісних лотів цінують подібні екземпляри, а тому готові віддавати за них чималі гроші.

Така 1 гривня принесе вам 40 тисяч. Перевірте гаманці, адже монетка може бути де завгодно (фото)Гурт монети (фото: violity.com)

Скільки коштує 1 гривня 1992 року

Свій лот продавець оцінив у 39 тисяч 500 гривень. Він не захотів виставляти монету на аукціон, а тому поставив одразу фіксовану ціну.

Нині за лотом стежать 24 користувачі. Це свідчить про те, що рідкісна монета дійсно цікавить нумізматів. Втім, чи вдасться продати її саме за майже 40 тисяч гривень - невідомо. Якщо монета не матиме попиту, власник можна знизити вартість.

Така 1 гривня принесе вам 40 тисяч. Перевірте гаманці, адже монетка може бути де завгодно (фото)Скільки коштують цінні монети (скріншот)

Але є ймовірність того, що лот захочуть придбати декілька нумізматів, тоді вартість може суттєво збільшитися.

Раніше ми вже розповідали, яка 1 гривня може коштувати 35 тисяч.

Окрім цього, нещодавно стало відомо, яка банкнота у 500 гривень може принести вам 7 тисяч.

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