Помер батько співачки-зрадниці Ані Лорак. Він ще з часів СРСР боровся за вільну Україну

Лорак розмістила архівну світлину, де вона зовсім юна стоїть разом з батьком та підписала: "Прощавай! Ти назавжди в моєму серці".

Мирослав Куєк народився 1 січня 1947 року в Кіцманському районі Чернівецької області. Він був відомим журналістом, публіцистом, літератором, громадсько-культурним діячем.

У 1960-х роках він закінчив режисерський відділ Чернівецького культурно-освітнього училища. Потім працював завідувачем клубу, керівником театрального колективу, викладав музику, співи та малювання у школі. Згодом потупив на історичний факультет Чернівецького державного університету і за покликом душі перевівся на факультет української філології.

Ані Лорак з батьком (фото: Ані Лорак/Instagram)

Під час навчання організував і став керівником студентського театру філфаку, поставив виставу за п'єсою Карпенко-Карого "Безталанна". А у 1970 році Куєка виключили з університету - за наказом ректора, "за антирадянську діяльність та націоналістичну пропаганду". Йому навіть довелося відбути два роки заслання у Північному Казахстані, працювати у геологічній експедиції та кочегарити на промисловому підприємстві.

З 1972 року почав працювати у пресі. В кінці 70-х закінчив філологічний факультет заочно, почав знову з першого курсу. Був співавтором "Книги Пам'яті" жертв голодоморів, написав статтю спогадів про Михайла Івасюка. Його твори та статті друкувалися у багатьох виданнях, ЗМІ та альманахах, був редактором багатьох українських книжок.

З 2007 року - Заслужений журналіст України.

З матір'ю Ані Лорак він розлучився ще до народження співачки. Кароліна Куєк (справжнє ім'я співачки) виховувалася у дитбудинку, куди мати її віддала, бо не могла самостійно забезпечити сім'ю. Батько до неї часто навідувався та привозив подарунки. Тато пропонував їй жити в його сім'ї, але вона відмовлялася від переїзду.

Батько Лорак проживав в Кіцмані Чернівецької області. Співачка раніше розповідала, що підтримує теплі зв'язки з родиною. Однак, чи спілкувалася вона з батьком останні роки - невідомо.