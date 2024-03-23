Новий бойфренд зрадниці Лорак раптово заговорив про Україну. Але є нюанс

Новий коханець співачки-зрадниці Ані Лорак, яка нещодавно подала документи на отримання паспорта РФ, поспівчував росіянам через теракт в московському "Крокус Сіті Холлі" , і неочікувано заговорив про Україну.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram Ісаака Віджраку.

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Так, у своїх соцмережах бойфренд запроданки залишив допис, в якому поміркував про "часи трагедій і конфліктів".

"Чому в нашому світі так багато ненависті та нетерпимості? Ці риторичні запитання відображають мій глибокий смуток і розчарування через біль, якого ми завдаємо одне одному. Кордони, релігії та культури - це лише концепції, які розділяють наше спільне людство, яке за своєю суттю ЄДИНЕ", - написав він.

Також Ісаак перерахував країни, з якими "горює". У цьому списку опинилася Україна і, звісно, Росія, де його відома обраниця наразі живе і заробляє криваві рублі.

Ані Лорак з бойфрендом (фото: instagram.com/isaac_vidjrakou)

"Я скорблю з Україною, Росією, Африкою та кожним куточком світу, якого торкнулося насильство", - видав Віджрак.

Наприкінці своєї публікації він звернувся до росіян, які постраждали від "трагічного інциденту у Москві", і закликав своїх фоловерів також співчувати громадянам держави-агресорки.

"Моє серце звертається до всіх, хто постраждав від нещодавніх подій, включаючи трагічний інцидент у Москві. Це урочисте нагадування про нагальну потребу в співчутті та розумінні у наших взаєминах один з одним", - цинічно заявив коханець Лорак.

"Давайте прагнути до світу, в якому ми зможемо визнати нашу спільну людяність і працювати над майбутнім, визначеним миром і єдністю. Мої думки з усіма, хто втратив близьких, і я солідарний з тими, хто закликає до повсюдного припинення насильства", - підсумував чоловік.

Ісаак Віджрак поспівчував росіянам через теракт в Москві (фото: instagram.com/isaac_vidjrakou)

Реакція юзерів

Дехто з користувачів мережі назвав допис Віджрака типовою провокацією, щоб приховати військові злочини, які вони вчиняють в Україні в ці дні.

Дуже люб'язно з вашого боку, Айзеку, що ви згадали про Україну у своєму дописі. Типова провокація #терористів, щоб приховати свої військові злочини

Такі вбивства Путін робить щодня в Україні, і теракт у Росії це теж справа рук Путіна!

Вигідно співати, що ти до політики не маєш відношення, я теж не мала до моменту, коли на мою землю прийшли російські терористи

Де тепер будуть проходити концерти Ані Лорак?

Нагадаємо, вчора увечері, 22 березня, у концертному залі "Крокус сіті Хол" під Москвою невідомі у камуфляжі вчинили стрілянину: відомо про 115 загиблих та велику кількість постраждалих. ФСБ каже, що нібито затримала підозрюваних.