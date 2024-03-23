Новий бойфренд зрадниці Лорак раптово заговорив про Україну. Але є нюанс
Новий коханець співачки-зрадниці Ані Лорак, яка нещодавно подала документи на отримання паспорта РФ, поспівчував росіянам через теракт в московському "Крокус Сіті Холлі", і неочікувано заговорив про Україну.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram Ісаака Віджраку.
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Так, у своїх соцмережах бойфренд запроданки залишив допис, в якому поміркував про "часи трагедій і конфліктів".
"Чому в нашому світі так багато ненависті та нетерпимості? Ці риторичні запитання відображають мій глибокий смуток і розчарування через біль, якого ми завдаємо одне одному. Кордони, релігії та культури - це лише концепції, які розділяють наше спільне людство, яке за своєю суттю ЄДИНЕ", - написав він.
Також Ісаак перерахував країни, з якими "горює". У цьому списку опинилася Україна і, звісно, Росія, де його відома обраниця наразі живе і заробляє криваві рублі.
Ані Лорак з бойфрендом (фото: instagram.com/isaac_vidjrakou)
"Я скорблю з Україною, Росією, Африкою та кожним куточком світу, якого торкнулося насильство", - видав Віджрак.
Наприкінці своєї публікації він звернувся до росіян, які постраждали від "трагічного інциденту у Москві", і закликав своїх фоловерів також співчувати громадянам держави-агресорки.
"Моє серце звертається до всіх, хто постраждав від нещодавніх подій, включаючи трагічний інцидент у Москві. Це урочисте нагадування про нагальну потребу в співчутті та розумінні у наших взаєминах один з одним", - цинічно заявив коханець Лорак.
"Давайте прагнути до світу, в якому ми зможемо визнати нашу спільну людяність і працювати над майбутнім, визначеним миром і єдністю. Мої думки з усіма, хто втратив близьких, і я солідарний з тими, хто закликає до повсюдного припинення насильства", - підсумував чоловік.
Ісаак Віджрак поспівчував росіянам через теракт в Москві (фото: instagram.com/isaac_vidjrakou)
Реакція юзерів
Дехто з користувачів мережі назвав допис Віджрака типовою провокацією, щоб приховати військові злочини, які вони вчиняють в Україні в ці дні.
- Дуже люб'язно з вашого боку, Айзеку, що ви згадали про Україну у своєму дописі. Типова провокація #терористів, щоб приховати свої військові злочини
- Такі вбивства Путін робить щодня в Україні, і теракт у Росії це теж справа рук Путіна!
- Вигідно співати, що ти до політики не маєш відношення, я теж не мала до моменту, коли на мою землю прийшли російські терористи
- Де тепер будуть проходити концерти Ані Лорак?
Нагадаємо, вчора увечері, 22 березня, у концертному залі "Крокус сіті Хол" під Москвою невідомі у камуфляжі вчинили стрілянину: відомо про 115 загиблих та велику кількість постраждалих. ФСБ каже, що нібито затримала підозрюваних.
Раніше ми розповідали, що відомо про групу "Пикник", на концерті якої стався теракт.
Також Повалій пригадала, як приїхала до Москви у день повномасштабного вторгнення.