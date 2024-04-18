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Умер отец Ани Лорак. Он еще со времен СССР боролся за свободную Украину

Ани Лорак потеряла отца, который жил в Украине (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Певица, предавшая Украину и готовая принять российское гражданство Ани Лорак, сообщила, что потеряла близкого человека - своего отца, поэта, литератора и заслуженного журналиста Украины Мирослава Куека.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение на странице Ани Лорак в Instagram.

Лорак разместила архивную фотографию, где она совсем юная стоит вместе с отцом и подписала: "Прощай! Ты навсегда в моем сердце".

Мирослав Куек родился 1 января 1947 в Кицманском районе Черновицкой области. Он являлся известным журналистом, публицистом, литератором, общественно-культурным деятелем.

В 1960-х годах окончил режиссерский отдел Черновицкого культурно-образовательного училища. Затем работал заведующим клубом, руководителем театрального коллектива, преподавал музыку, пение и рисование в школе. Впоследствии опустился на исторический факультет Черновицкого государственного университета и по зову души перевелся на факультет украинской филологии.

Ани Лорак с отцом (фото: Ани Лорак/Instagram)

Во время учебы организовал и стал руководителем студенческого театра филфака, поставил спектакль по пьесе Карпенко-Карого "Безталанна". А в 1970 году Куека исключили из университета - по приказу ректора, "за антисоветскую деятельность и националистическую пропаганду". Ему даже пришлось отбыть два года ссылки в Северном Казахстане, работать в геологической экспедиции и кочегарить на промышленном предприятии.

С 1972 года начал работать в печати. В конце 70-х окончил филологический факультет заочно, начал снова с первого курса. Был соавтором "Книги Памяти" жертв голодоморов, написал статью воспоминаний о Михаиле Ивасюке. Его произведения и статьи публиковались во многих изданиях, СМИ и альманахах, был редактором многих украинских книг.

С 2007 года - Заслуженный журналист Украины.

С матерью Ани Лорак он расстался еще до рождения певицы. Каролина Куек (настоящее имя певицы) воспитывалась в детдоме, куда мать ее отдала, потому что не могла самостоятельно обеспечить семью. Отец часто наведывался к ней и привозил подарки. Папа предлагал ей жить в его семье, но она отказывалась от переезда.

Отец Лорак проживал в Кицмане Черновицкой области. Певица ранее рассказывала, что поддерживает теплые связи с семьей. Однако общалась ли она с отцом в последние годы - неизвестно.

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Ани Лорак