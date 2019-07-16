Пропавшего на Atlas Weekend юношу нашли повешенным: все детали и фото

Пропавшего на Atlas Weekend юношу нашли повешенным (фото: Информатор, коллаж РБК-Украина)

Парня разыскивали в Киеве на протяжении пяти дней

Парня, который пропал в Киеве 11 июля, нашли повешенным в в Печерском районе. 20-летний Вадим Онищенко последний раз выходил на связь около 20:00, тогда он сказал маме, что находится на Крещатике и направляется на Atlas Weekend. Об этом сообщает Информатор.

Тело молодого парня обнаружили на одной из лестничных клеток высотного дома по адресу Институтская, 18а, между 24 и 25 этажами.

Сообщается, что вызов на линию "102" поступил в понедельник, 15 июля, около 20:40. Тело провело на лестничной клетке несколько дней, прежде, чем его обнаружили.

Предварительная версия правоохранителей - самоубийство.

Вадим Онищенко (фото: facebook.com)

Погибшим оказался Вадим Михайлович Онищенко, который перестал отвечать на телефонные звонки 11 июля. А спустя сутки его телефон отключился.

На месте происшествия работали экипажи патрульной полиции, медики и следственно-оперативная группа. Подробности инцидента устанавливаются.

Пропавшего на Atlas Weekend юношу нашли повешенным (фото: kiev.informator.ua)

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