Зниклого на Atlas Weekend юнака знайшли повішеним: всі деталі і фото

Зниклого на Atlas Weekend юнака знайшли повішеним (фото: Інформатор, колаж РБК-Україна)

Хлопця розшукували у Києві протягом п'яти днів

Хлопця, який зник у Києві 11 липня, знайшли повішеним у Печерському районі. 20-річний Вадим Онищенко останній раз виходив на зв'язок близько 20:00, тоді він сказав мамі, що знаходиться на Хрещатику і направляється на Atlas Weekend. Про це повідомляє Інформатор.

Тіло молодого хлопця знайшли на одній із сходових клітин висотного будинку за адресою Інститутська, 18а, між 24 і 25 поверхами.

Повідомляється, що дзвінок на лінію "102" надійшов у понеділок, 15 липня, близько 20:40. Тіло провело на сходовій клітці кілька днів, перш ніж його виявили.

Попередня версія правоохоронців - самогубство.

Вадим Онищенко (фото: facebook.com)

Загиблим виявився Вадим Михайлович Онищенко, який перестав відповідати на телефонні дзвінки 11 липня. А через добу його телефон відключився.

На місці події працювали екіпажі патрульної поліції, медики та слідчо-оперативна група. Подробиці інциденту встановлюються.

Зниклого на Atlas Weekend юнака знайшли повішеним (фото: kiev.informator.ua)

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