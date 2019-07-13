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В Киеве на Atlas Weekend без вести пропал молодой парень (фото и приметы)

STYLERЖизнь    13.07.2019 - 19:39
В Киеве на Atlas Weekend без вести пропал молодой парень (фото и приметы)
На Atlas Weekend пропал парень (коллаж: РБК-Украина)

Пропавший парень был одет в бордовую ветровку

На фестивале Atlas Weekend, который проходит в Киеве на ВДНХ, пропал 20-летний парень Вадим Михайлович Онищенко. Приметы и фото молодого человека опубликовал ресурс ДТП kiev.ua в Facebook.

Сообщается, что Вадим перестал выходить на связь в четверг, 11 июля около 20:00. Тогда он позвонил маме и сказал, что находится на Крещатике и собирается пойти на фестиваль.

После этого телефон Вадима был включен еще на протяжении суток, но он не отвечал. А 13 июля парень должен был выйти на работу, но там не появился.

Приметы Вадима Онищенко: выглядит на 20-22 года, шатен, глаза зеленого цвета. В день исчезновения был одет в светлые джинсы, черную рубашку и ветровку бордового цвета, на ногах - белые кроссовки.

В Киеве на Atlas Weekend без вести пропал молодой парень (фото и приметы)

Вадим Онищенко (фото: facebook.com)

Всем, кото владеет информацией о местонахождении парня, просьба сообщить по телефону (096) 311-83-42 - мама Наталья или на линию "102".

К слову, недавно из-за "похищения" ребенка из детсада в Запорожской области был поднят весь личный состав Нацполиции округа. К счастью, инцидент оказался лишь недоразумением.

Также мы писали о том, что в Одессе одна за другой пропали две несовершеннолетние девочки.

Напомним, мы сообщали новые детали о матери-украинке, которая оставила трехлетнюю девочку в детской поликлинике Москвы.

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