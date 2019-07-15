Хотела успокоить детей: в Харькове женщина достала автомат Калашникова

Дети кричали под окнами женщины, и чтобы их успокоить она достала автомат
В Харькове произошел необычный инцидент. Женщина достала автомат Калашникова и начала им угрожать детям. Таким образом, она хотела заставить детей не кричать под окнами. Об этом говорится в сообщении группы "Харьков LIVE" в Facebook.
"Не грози Баварским бабулям. Она кричала на детей из окна и высунула ствол, говорят, что автомат Калашникова настоящий", - подписали фотографию свидетели инцидента.
В Харькове женщина угрожала детям оружием (фото: facebook.com/livekharkov)
По данным полиции Харьковской области, к ним не поступало никаких заявлений, касательно этого происшествия. Но данную информацию внесли в Журнал единого учета местного райотдела.
В данный момент правоохранители выяснят, действительно ли у женщины в руках было оружие.
Пользователи сети также прокомментировали данную ситуацию.
Скриншот с Facebook
Скриншот с Facebook
Напомним, что появилась новая информация о жутком убийстве школьницы под Харьковом.
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