Пропагандисты взбесились из-за отсутствия русского языка в украинском ресторане

В Украине в сети ресторанов быстрого питания McDonald's из меню самообслуживания убрали русский язык. Теперь клиенты могут сделать заказать, выбрав меню на украинском или на английском языке. Эта новость вывела из себя многих российских пропагандистов.

Так Анатолий Шарий в своем Telegram-канале отметил, что данное решение компании подчеркивает отношение к половине населения Украины, которое разговаривает по-русски.

"Все русскоязычные украинцы по-украински поймут, конечно. Но сам факт отношения - налицо", - написал скандальный блогер.

Некоторые даже призвали бойкотировать ресторан. К слову, к бойкоту присоединилась журналист "Страны" Олеся Медведева.

В Telegram-канале "Изнанка 18+" отметили, что в Украине более 30% русскоговорящего населения, и они будут наблюдать за событиями дальше.

В свою очередь в Макдональдсе прокомментировали эту ситуацию и подчеркнули, что у компании в Украине основной язык – это украинский. На этом языке также приведена информация в уголке потребителя, на сайте, также на украинском ведется рекламная кампания и общение в соцсетях.

В Facebook-группе "Наша мова" поблагодарили американский бизнес, который помогает Украине становиться украинской. И призвали украинцев, выбирая следующий раз заведение быстрого питания, посетить именно их.

Коллаж: facebook.com/chesna.mova

Пользователи сети также поддержали позицию компании McDonald's.

Спасибо за украинский язык!!! Молодцы!

Хоть кто-то понимает, что государственный язык один - украинский. Для иностранцев - английский. В комментариях вообще "убило". Русскоязычные украинцы. Это как? Как китаец еврей?

Очень приятно! Благодарность компании!!!

Спасибо!

Спасибо за украинский язык!

Хорошо, что такая политика компании, но иногда становится грустно от сотрудников, что в ответ на украинский говорят на русском. Однако, это человеческий фактор, с которым просто приходится бороться.

Не прошло и три года, вспомнили.

Скриншоты с Facebook

Ранее Разумков объяснил, зачем Украине нужен русский язык.