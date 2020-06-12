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Из-за оккупантов: Разумков объяснил, зачем Украине нужен русский язык

STYLERПерсоны    12.06.2020 - 19:33
Из-за оккупантов: Разумков объяснил, зачем Украине нужен русский язык
Дмитрий Разумков (фото: РБК-Украина)

Дмитрий Разумков обосновал необходимость русского языка в Украине

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков прокомментировал свои слова о необходимости изменить закон о языке. Он объяснил зачем нужны квоты для русского языка и как это поможет вернуть оккупированные территории.

По мнению Разумкова, вопрос языка не должен разъединять общество.

"Мы не поднимали вопрос языка во время выборов, не поднимали в Раде. Я считаю, что не надо брать вопросы, которые разъединяют общество. И восприятие тех или иных процессов на востоке и западе кардинально различаются. Тем более, на оккупированном востоке. Поэтому я лично никогда не строил кампании вокруг языка и считаю, что это неправильно. Если мы говорим о языке, то закон о языке должен устраивать всех и соответствовать Конституции", - считает Разумков.

Чиновник также объяснил, почему нужны квоты для русского языка.

"Я неплохо говорю и на украинском, и на русском, иногда и английском. Но если мы говорим об определенных процессах, то давайте вспомним позицию наших зарубежных партнеров. Что о нем сказала Венецианская комиссия? Есть много вопросов. Но гуманитарные вопросы должны объединять общество. Вы никогда его не объедините вопросами экономики или налогов. Если мы говорим о возвращении временно оккупированных территорий и людей, которые там живут, то это также один из механизмов коммуникации с ними. И если мы будем занимать по тем или иным вопросам, в том числе истории, радикальные позиции, то это не добавит нам в переговорах", - подчеркнул глава ВР.

Напомним, что ранее глава Верховной Рады Дмитрий Разумков прокомментировал собственное увольнение.

До этого мы сообщали, что советник главы ОП Михаил Подоляк прокомментировал потенциальную отставку главы Офиса Президента Андрея Ермака.

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Автор: Киселева Анна

Теги Новости Украины Верховная Радарусский языкДмитрий Разумков
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