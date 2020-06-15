Пропагандисти сказилися через відсутності російської мови в українському ресторані

В Макдональдсі прибрали з меню самообслуговування російську мову
В Україні у мережі ресторанів швидкого харчування McDonald's з меню самообслуговування прибрали російську мову. Тепер клієнти можуть зробити замовлення, вибравши меню українською або англійською мовою. Ця новина роздратувала багатьох російських пропагандистів.
Так Анатолій Шарій у своєму Telegram-каналі зазначив, що дане рішення компанії підкреслює ставлення до половини населення України, яке розмовляє російською.
"Всі російськомовні українці українською зрозуміють, звичайно. Але сам факт відношення - очевидний", - написав скандальний блогер.
Деякі навіть закликали бойкотувати ресторан. До речі, до бойкоту приєдналася журналіст "Страны" Олеся Медведєва.
У Telegram-каналі "Изнанка 18+" зазначили, що в Україні понад 30% російськомовного населення, і вони будуть спостерігати за подіями далі.
Своєю чергою в Макдональдсі прокоментували цю ситуацію і підкреслили, що у компанії в Україні основна мова – це українська. Цією мовою також наведена інформація в куточку споживача, на сайті, також на українській ведеться рекламна кампанія і спілкування в соцмережах.
У Facebook-групі "Наша мова" подякували американському бізнесу, який допомагає Україні ставати української. І закликали українців, вибираючи наступний раз заклад швидкого харчування, завітати саме до них.
Колаж: facebook.com/chesna.mova
Користувачі мережі також підтримали позицію компанії McDonald's.
Скріншоти з Facebook
Раніше Разумков пояснив, навіщо Україні потрібна російська мова.
Автор: Styler