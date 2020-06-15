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Пропагандисти сказилися через відсутності російської мови в українському ресторані

Новини » Життя   

В Макдональдсі прибрали з меню самообслуговування російську мову

В Україні у мережі ресторанів швидкого харчування McDonald's з меню самообслуговування прибрали російську мову. Тепер клієнти можуть зробити замовлення, вибравши меню українською або англійською мовою. Ця новина роздратувала багатьох російських пропагандистів.

Так Анатолій Шарій у своєму Telegram-каналі зазначив, що дане рішення компанії підкреслює ставлення до половини населення України, яке розмовляє російською.

"Всі російськомовні українці українською зрозуміють, звичайно. Але сам факт відношення - очевидний", - написав скандальний блогер.

Деякі навіть закликали бойкотувати ресторан. До речі, до бойкоту приєдналася журналіст "Страны" Олеся Медведєва.

У Telegram-каналі "Изнанка 18+" зазначили, що в Україні понад 30% російськомовного населення, і вони будуть спостерігати за подіями далі.

Своєю чергою в Макдональдсі прокоментували цю ситуацію і підкреслили, що у компанії в Україні основна мова – це українська. Цією мовою також наведена інформація в куточку споживача, на сайті, також на українській ведеться рекламна кампанія і спілкування в соцмережах.

У Facebook-групі "Наша мова" подякували американському бізнесу, який допомагає Україні ставати української. І закликали українців, вибираючи наступний раз заклад швидкого харчування, завітати саме до них.

Колаж: facebook.com/chesna.mova

Користувачі мережі також підтримали позицію компанії McDonald's.

  • Спасибі за українську мову!!! Молодці!
  • Хоч хтось розуміє, що державна мова одна - українська. Для іноземців - англійська. В коментарях взагалі "вбило". Російськомовні українці. Це як? Як китаєць єврей?
  • Дуже приємно! Подяка компанії!!!
  • Спасибі!
  • Спасибі за українську мову!
  • Добре, що така політика компанії, але іноді стає сумно від співробітників, що у відповідь на українську говорять російською. Однак, це людський фактор, з яким просто доводиться боротися.
  • Не пройшло і три роки, згадали.

Скріншоти з Facebook

Раніше Разумков пояснив, навіщо Україні потрібна російська мова.

Автор: Styler

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