Пропагандистка Скабєєва влаштувала істерику через українських військових на репетиції параду

У Києві на репетиції параду, присвяченого до Дня Незалежності, українські військові "передали привіт" президенту РФ Володимиру Путіну. Російська пропагандистка Ольга Скабєєва влаштувала істерику через це, і зажадала вибачення Володимира Зеленського.

Про це вона заявила на каналі "Росії 1" в ефірі передачі "60 хвилин".

Пропагандисти намагалися розібратися, чи дійсно військові ЗСУ заспівали відому пісню про Путіна, чи це був фейк.

"В українській армії офіційно визнали, що, відео фейк. Більш того, сьогодні була. Нова репетиція і ці сволоти знову вийшли, сподіваючись на транзит газу, з цими пекельними кричалками. Вони в захваті, вони пишаються, а найбільш пробиті стверджують, що це повинно стати офіційним армійським привітанням", - зазначила Скабєєва.

Вона захотіла, щоб президент України знайшов і покарав винних, а після публічно вибачився.