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Пропагандист из РФ помог ВСУ уничтожить российский военный корабль: работает на благо Украины (видео)

Новина українською →
Бердянск, Четверг 24 марта 2022 18:11
Пропагандист из РФ помог ВСУ уничтожить российский военный корабль: работает на благо Украины (видео) Корабль в Бердянске помог уничтожить пропагандист РФ (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Украинские пограничники решили наградить пропагандиста из России Валентина Гвоздева с телеканала Звезда. Благодаря ему был уничтожен корабль ВМФ РФ "Орск" в порту Бердянска.

Об этом сообщил глава Пограничной службы Украины Сергей Дейнеко.

"Валентин Гвоздев с телеканала Звезда. С удовольствием хочу сообщить, что Государственная пограничная служба признает его лучшим русским пропагандоном. За это он получает пограничное отличие в конкурсе "Изумрудная лира", целью которого является утверждение идеи развития независимой Украины и пропаганда территориальной целостности нашей Родины.

Мы даже ввели дополнительную специальную номинацию "Ка*апский пропагандон года – гордость Украины". А побеждает он с подробным телевизионным сюжетом о большом десантном корабле "Орск" Черноморского флота в порту Бердянска", - написал Дейнеко.

Как отмечает глава Пограничной службы, были и другие кандидаты, но за полноту раскрытия темы конкурсная комиссия была единогласна.

Теперь благодаря российскому пропагандисту корабль "Орск" уничтожен, а вместе с ним еще много техники. Также повреждены еще два корабля – "Новочеркасск" и "Саратов". ВСУ предлагали оккупантам эти два корабля затопить самостоятельно.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что уничтоженный в порту Бердянска военный корабль "Орск" мог принимать участие в аннексии Крыма.

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Бердянск корабль
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