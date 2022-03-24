Пропагандист з РФ допоміг ЗСУ знищити російський військовий корабель: працює на благо України (Відео)

Українські прикордонники вирішили нагородити пропагандиста з Росії Валентина Гвоздьова з телеканалу Звезда. Завдяки йому був знищений корабель ВМФ РФ "Орськ" в порту Бердянська.

"Валентин Гвоздьов з телеканалу Зірка. Із задоволенням хочу повідомити, що Державна прикордонна служба визнає його найкращим російським пропагандоном. За це він отримує прикордонну відзнаку у конкурсі "Смарагдова ліра", метою якого є утвердження ідеї розвитку незалежної України та пропаганда територіальної цілісності нашої Батьківщини.

Ми навіть запровадили додаткову спеціальну номінацію "Ка*апський пропагандон року - гордість України". А перемагає він з докладним телевізійним сюжетом про великий десантний корабель "Орськ" Чорноморського флоту в порту Бердянська", - написав Дейнеко.

Як зазначає голова прикордонної служби, були й інші кандидати, але за повноту розкриття теми конкурсна комісія була одноголосна.

Тепер завдяки російському пропагандистові корабель "Орськ" знищений, а разом з ним ще багато техніки. Також пошкоджені ще два кораблі - "Новочеркаськ" і "Саратов". ЗСУ пропонували окупантам ці два кораблі затопити самостійно.