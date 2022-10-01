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"Пропаганда там сильна": Ксенія Мішина зізналася, як живуть її батьки в окупованому Криму

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Субота 01 жовтня 2022 17:38
"Пропаганда там сильна": Ксенія Мішина зізналася, як живуть її батьки в окупованому Криму Ксенія Мішина розповіла про баткьів, які зараз в Криму (instagram.com/misha.k.ua)
Автор: Тетяна Самарук

Відома українська акторка Ксенія Мішина народилася в Севастополі, який зараз окупований Росією. Однак, у Криму досі залишаються її батьки та друзі. Вона заявила, що виїжджати її рідні не збираються.

Про це вона розповіла журналістці Тетяна Гончаровій на її YouTube-каналі.

33-річна Ксенія Мішина зізналася, що в Севастополі її батьки нічого не чекають, а просто "живуть там".

Акторка каже, що на її батьків не тиснуть і месенджери не перевіряють, але деякі друзі, які теж залишилися в Криму, перестраховуються – відразу ж видаляють переписки з нею. Зірка наголошує, що "пропаганда там сильна, витримати важко".

Однак вона та все її оточення хоче, щоб Україна якомога швидше повернула Крим.

"Крим - це моя рідна земля, вона повинна бути українською. Я хочу нормально їздити до батьків, сісти в потяг чи в літак. Це наша українська земля", - емоційно розповіла Ксенія Мішина.

&quot;Пропаганда там сильна&quot;: Ксенія Мішина зізналася, як живуть її батьки в окупованому КримуКсенія Мішина розповіла, як її батьки зараз живуть у Криму (скрін)

Також її 10-річний син Платон теж сумує за бабусею та Кримом. Хлопець постійно запитує, коли вони зможуть поїхати до рідних в гості.

"Вчора ми сиділи, і він сказав: "Мам, я так хочу до Севастополя, до бабусі. Так хочу". Я теж хочу. Ми не можемо зараз туди поїхати, чекаємо", - сказала вона.

Зірка зазначила, що молодь у Криму проукраїнська, але люди, які не вчать історію і не вміють аналізувати, піддалися російській пропаганді.

"Дуже велика частина молоді за Україну, але лишається там. У Криму багато українців, які з якихось суб'єктивних причин повинні бути там. Я знаю, що якщо буде референдум, то вони проголосують за Україну", - заявила акторка.

&quot;Пропаганда там сильна&quot;: Ксенія Мішина зізналася, як живуть її батьки в окупованому КримуКсенія Мішина з сином (instagram.com/misha.k.ua)

Раніше Мішина показувала, як виглядає її рідний Крим під російською окупацією.

Також актриса разом із сином прочитала "Крила" Ліни Костенко і розчулили мережу.

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Ксения Мишина актриса акторка