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Ксения Мишина показала, как выглядит ее родной Крым под российской оккупацией

Новина українською →
Крым, Воскресенье 16 января 2022 21:43
Ксения Мишина показала, как выглядит ее родной Крым под российской оккупацией Фото: Ксения Мишина (instagram.com/misha.k.ua)
Автор: Styler

Ксения Мишина вместе с сыном Платоном приехала в свой родной Крым. В оккупированном Россией Севастополе у известной украинской актрисы театра и кино живет мама.

Мишина показала в Instagram-сториз видео из квартиры, в которой выросла.

За домом Ксении стоит ее школа, а из другого окна открывается вид на море.

Ксения Мишина показала, как выглядит ее родной Крым под российской оккупацией

Скриншот с Instagram

"На самом деле выглядит сейчас не очень, но, когда все деревья расцветают - не так уж и плохо", - пишет актриса, показывая двор своего детства.

Ксения Мишина показала, как выглядит ее родной Крым под российской оккупацией

Скриншот с Instagram

При этом видно, что многие машины паркуются на газоне. Мишина также показала счастливого сына, который приехал навестить бабушку.

Ксения Мишина показала, как выглядит ее родной Крым под российской оккупацией

Скриншот с Instagram

Актриса также рассказала, что сходила вместе с мамой на местный рынок, и показала ее на видео.

Ксения Мишина показала, как выглядит ее родной Крым под российской оккупацией

Скриншот с Instagram

Напомним, Ксения Мишина раскрыла правду об отношениях с победителем проекта "Холостячка" Александром Эллертом и назвала причину их расставания.

Актриса также призналась, что после этого опыта, больше не намерена публично строить свои отношения. Она назвала одну из причин их разрыва - слишком разные характеры.

Мы также писали о том, Ксения Мишина рассказала об интимных фото и неприличных предложениях, которые поступали от состоятельных мужчин, депутатов, а также их помощников.

Девушка призналась, что всегда игнорировала подобные предложения, поскольку для нее это неприемлемо.

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Крым Ксения Мишина
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