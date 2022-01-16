Ксения Мишина показала, как выглядит ее родной Крым под российской оккупацией

Ксения Мишина вместе с сыном Платоном приехала в свой родной Крым. В оккупированном Россией Севастополе у известной украинской актрисы театра и кино живет мама.

Мишина показала в Instagram-сториз видео из квартиры, в которой выросла.

За домом Ксении стоит ее школа, а из другого окна открывается вид на море.

Скриншот с Instagram

"На самом деле выглядит сейчас не очень, но, когда все деревья расцветают - не так уж и плохо", - пишет актриса, показывая двор своего детства.

Скриншот с Instagram

При этом видно, что многие машины паркуются на газоне. Мишина также показала счастливого сына, который приехал навестить бабушку.

Скриншот с Instagram

Актриса также рассказала, что сходила вместе с мамой на местный рынок, и показала ее на видео.

Скриншот с Instagram