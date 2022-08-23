"В самое сердце": Ксения Мишина вместе с сыном прочитали "Крила" Лины Костенко и растрогали сеть

Известная украинская актриса Ксения Мишина вместе со своим 10-летним сыном Платоном поздравили украинцев с Днем Государственного флага. Они разыграли "диалог" на слова известной поэзии украинской поэтессы Лины Костенко "Крила".

На видео видно, что напротив окна мама с сыном на коленях прочитали патриотические строки поэзии, имитируя разговор.

"В цьому, напевне, правда пташина", - сказала Мишина, на что Платон у нее спросил: "А як же людина?".

Цитируя поэзию они обнимались, смеялись, а в конце Платон поцеловал маму. Такой трогательный ролик они посвятили государственному празднику, с которым и поздравили всех украинцев.

В сети пользователи отметили, что мальчику передался актерский талант от мамы. Ролик вызвал у них мурашки по телу: