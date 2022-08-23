"В самое сердце": Ксения Мишина вместе с сыном прочитали "Крила" Лины Костенко и растрогали сеть
Известная украинская актриса Ксения Мишина вместе со своим 10-летним сыном Платоном поздравили украинцев с Днем Государственного флага. Они разыграли "диалог" на слова известной поэзии украинской поэтессы Лины Костенко "Крила".
Видео звезда опубликовала в своем Instagram.
На видео видно, что напротив окна мама с сыном на коленях прочитали патриотические строки поэзии, имитируя разговор.
"В цьому, напевне, правда пташина", - сказала Мишина, на что Платон у нее спросил: "А як же людина?".
Цитируя поэзию они обнимались, смеялись, а в конце Платон поцеловал маму. Такой трогательный ролик они посвятили государственному празднику, с которым и поздравили всех украинцев.
В сети пользователи отметили, что мальчику передался актерский талант от мамы. Ролик вызвал у них мурашки по телу:
- Очень трогательно;
- Как это красиво. Мурашки побежали;
- Это вдохновляет;
- В самое сердце;
- Очень красиво и мило;
- До глубины души;
- Аж дыхание останавливается, когда слушаю;
- Платон так проникновенно читает, у него талант;
- Мальчику нужно будет поступать в театральный.
Ранее мы сообщали, что Мишина призвала украинок бороться с буллингом и сексизмом.
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