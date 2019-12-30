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Проклятие не помогло: Ани Лорак выступила в Кремле после патриотического стиха мачехи

STYLERЖизнь    30.12.2019 - 16:33
Проклятие не помогло: Ани Лорак выступила в Кремле после патриотического стиха мачехи
Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Ани Лорак приняла участие в концертной программе "Золотого граммофона"

Популярная украинская певица Ани Лорак выступила в Кремле после того, как ее мачеха поэтесса Сильвия Заяц прокляла Москву в своем стихотворении, которое опубликовала на своей странице в Facebook.

Женщина посвятила стих Героям Майдана и годовщине Голодомора. В комментарии к стихотворению она отметила, что данный стих - это боль ее сердца.

Но данное стихотворению никак не сказалось на Ани Лорак, проживающей в данное время в России. Она выступила на церемонии вручения музыкальной премии "Золотой граммофон", которая прошла в Кремлевском дворце.

При этом Ани Лорак была не единственной украинской артисткой, которая спела в Кремле. На этом мероприятии в концертной программе также приняли участие Светлана Лобода, Макс Барских и Артур Пирожков (Александр Рева).

Стоит отметить, что отец Ани Лорак Мирослав Куек и Сильвия Заяц поженились в 1998 году. При этом Заяц в одном из своих недавних постов писала, что она очень гордится Каролиной.

Напомним, что Ани Лорак оказалась в центре скандала после того, как привела свою 8-летнюю дочь Софию на мюзикл. Поклонники певицы возмутились тем, что она не позаботилась о тепле своего ребенка и позволила девочке надеть рваные джинсы.

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