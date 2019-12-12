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Ани Лорак досталось от фанатов: оживший манекен из японского мультика

STYLERПерсоны    12.12.2019 - 21:57
Ани Лорак досталось от фанатов: оживший манекен из японского мультика
Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Ани Лорак показала новый образ, но поклонники не заценили

Ани Лорак нарвалась на шквал критики из-за кардинальных изменений внешности, а также злоупотреблений фотошопом и фильтрами. Певица выложила в Instagram снимок, вызвавший бурное обсуждение в сети.

Каролина то ли сменила прическу, то ли примерила парик с прямыми волосами и челкой, но этот образ пришелся не всем по вкусу.

Кроме того, лицо "Дивы" поддалось очень тщательной ретуши, из-за чего она стала походить на персонаж японских аниме. 41-летнюю певицу упрекают в том, что она вконец утратила свою природную красоту и миловидность.

Стоит отметить, что на новом снимке певица предстала в необычном total-white брючном костюме с поясом и огромными рукавами-воланами. Подписчики Каролины отметили, что белый ей очень идет.

Ани Лорак досталось от фанатов: оживший манекен из японского мультика

Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

В комментариях пользователи сети сравнивают Ани Лорак с ожившим манекеном из японских мультиков.

  • Лорак уже не та... К сожалению.
  • Зачем же так много фотошопа, как будто на картинку аниме посмотрела.
  • Зачем все эти парики? Вам очень идут ваши настоящие волосы.
  • Похожа на манекен, а не на себя.

Ани Лорак досталось от фанатов: оживший манекен из японского мультика

Скрин комментариев

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