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Прокляття не допомогло: Ані Лорак виступила в Кремлі після патріотичного вірша мачухи

STYLERЖиття    30.12.2019 - 16:33
Прокляття не допомогло: Ані Лорак виступила в Кремлі після патріотичного вірша мачухи
Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Ані Лорак взяла участь у концертній програмі "Золотого грамофона"

Популярна українська співачка Ані Лорак виступила в Кремлі після того, як її мачуха поетеса Сільвія Заєць прокляла Москви у своєму вірші, який опублікувала на своїй сторінці в Facebook

Жінка присвятила вірш Героям Майдану й річниці Голодомору. В коментарі до вірша вона зазначила, що це біль її серця.

Але цей вірш ніяк не позначився на Ані Лорак, яка проживає в даний час в Росії. Вона виступила на церемонії вручення музичної премії "Золотий грамофон", яка пройшла в Кремлівському палаці.

При цьому Ані Лорак була не єдиною українською артисткою, яка заспівала в Кремлі. На цьому заході у концертній програмі також взяли участь Світлана Лобода, Макс Барських та Артур Пирожков (Олександр Рева).

Варто зазначити, що батько Ані Лорак Мирослав Куєк і Сільвія Заєць одружилися у 1998 році. При цьому Заєць в одному зі своїх недавніх постів писала, що вона дуже пишається Кароліною.

Нагадаємо, що Ані Лорак опинилася в центрі скандалу після того, як привела свою 8-річну дочку Софію на мюзикл. Шанувальники співачки обурилися тим, що вона не подбала про тепло своєї дитини і дозволила дівчинці надіти рвані джинси.

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