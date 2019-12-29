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Ани Лорак оказалась в центре скандала: бедное дите в рванье привела

STYLERПерсоны    29.12.2019 - 13:19
Ани Лорак оказалась в центре скандала: бедное дите в рванье привела
Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Ани Лорак была раскритикована пользователями сети

Популярная украинская исполнительница Ани Лорак неприятно удивила фанатов. Звезда привела свою дочь на мюзикл, однако не позаботилась о том, чтобы тепло одеть 8-летнюю Софию. Соответствующий снимок опубликован в соцсети Instagram.

"Мы провели поистине незабываемый вечер, мюзикл на льду "Спящая красавица. Легенда двух королевств". Какое счастье услышать свой голос в лице главной героини прекрасной @tatiana_navka", - написано в сообщении.

Ани Лорак оказалась в центре скандала: бедное дите в рванье привелаАни Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Пользователи неоднозначно отреагировали на снимок. Более того, сеть возмутило то, что исполнительница не позаботилась о тепле своей дочери и позволила ей надеть рваные джинсы:

  • Ботинки дочке покупали на вырост.
  • Грубая очень обувь и у нее, и у ребенка, смотрится не очень.
  • Дочка мамину обувь носит.
  • Дочь снарядила как клушу.
  • А дочку нарядила. Мама не горюй!
  • Брючки портят всю красоту.

Ани Лорак оказалась в центре скандала: бедное дите в рванье привелаАни Лорак оказалась в центре скандала: бедное дите в рванье привелаАни Лорак оказалась в центре скандала: бедное дите в рванье привела

Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Ранее Ани Лорак попала в скандал из-за российского праздника. Артистка в своем Instagram опубликовала снимок с дочерью Софией, под которой поздравила всех женщин с Днем матери. Та часть аудитории певицы, которая проживает в Украине, указала на то, что артистка и вовсе забыла про праздники на родине.

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