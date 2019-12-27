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Ани Лорак показала откровенные кадры с выступления на украинском телеканале

STYLERЖизнь    27.12.2019 - 17:39
Ани Лорак показала откровенные кадры с выступления на украинском телеканале
Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Ани Лорак показала кадры в откровенных нарядах - видео

Популярная украинская певица Ани Лорак, которая сейчас проживает в России, показала кадры с выступления на шоу "Дива" на телеканале "Интер". Данное видео она опубликовала на своей странице в Instagram.

В ролике видно, что артистка выступает на сцене в разных откровенных нарядах. Она появляется в разных стильных мини платьях и "голых" боди.

"Для вас с любовью!", - подписала видео Лорак.

Напомним, что появилась новая информация о разводе Ани Лорак с мужем Муратом Налчаджиоглу. Бывшие супруги долгое время судились друг с другом из-за имущества. После 10 лет брака у певицы и бизнесмена осталось общее нажитое имущество в Киеве и Москве.

Но в начале декабря Мурат передумал делить совместно нажитое имущество. Бизнесмен отозвал иск через 11 месяцев после развода с Лорак.

Ранее сообщалось о том, что Ани Лорак прогулялась абсолютно голая, и нарвалась на шквал критики со стороны своих поклонников. Певица выпустила новый клип на песню "Мы нарушаем", который снял Алан Бадоев.

При этом в данном видео певица очень сильно оголилась. В данном клипе ее можно увидеть в короткой юбке. Артистка оголила стройные ноги и ягодицы. Поклонники певицы неоднозначно отнеслись новому клипу, отметив, что, чем она становится старше, тем больше показывает свое тело.

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