Зірка "Холостячки" вперше показав маму свого маленького сина (фото)

Фіналіст шоу "Холостячка-1" Олексій Тригубенко похрестив свого сина, який з’явився на світ у липні цього року. Під час цього священного дійства він вперше "засвітив" маму свого первістка, яку раніше ніколи не показував.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram бізнесмена.

Олексій Тригубенко похрестив сина

У своєму Instagram-акаунті екс-учасник романтичного шоу поділився щемливими кадрами з таїнства.

"Важливий день для нашої родини! Похрестити Марка, якому вже майже три місяці. Відчуваю безмежну радість і відповідальність бути батьком цього чудового маленького хлопчика. Нехай він росте щасливим і здоровим, оточений нашою любов'ю і підтримкою. Бажаємо йому в житті тільки найкращого, і віримо, що його життєва подорож буде чарівною", - написав бізнесмен.

Хрещеним батьком хлопчика став Євген Ковтуненко, який також приймав участь у проекті.

Ковтуненко похрестив сина Тригубенко (фото: instagram.com/aleksey_trygubenko)

Підприємець також вперше показав маму малюка.

На фото, яке Олексій опублікував в stories, обраниця Тригубенка тримає сина на руках і ніжно обіймає чоловіка.

Мама сина Олексія Тригубенко (фото: instagram.com/aleksey_trygubenko)

Через хустку обличчя дівчини майже не видно, але фіналіст "Холостячки" натякнув, що скоро всі дізнаються про його кохану більш детально.

"Друзі, трохи терпіння, все згодом", - написав Олексій.

Що пишуть юзери в коментарях

Фоловери Олексія не приховують: вони вже не можуть дочекатися моменту, коли бізнесмен "розкриє всі карти" і розповість про матір його первістка.

Так, деякі навіть припустили, що чоловік навмисно приховує особу жінки, тому що не хоче начебто зізнаватись, що скористався послугою сурогатного материнства.