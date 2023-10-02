Зірка "Холостячки" вперше показав маму свого маленького сина (фото)
Фіналіст шоу "Холостячка-1" Олексій Тригубенко похрестив свого сина, який з’явився на світ у липні цього року. Під час цього священного дійства він вперше "засвітив" маму свого первістка, яку раніше ніколи не показував.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram бізнесмена.
Олексій Тригубенко похрестив сина
У своєму Instagram-акаунті екс-учасник романтичного шоу поділився щемливими кадрами з таїнства.
"Важливий день для нашої родини! Похрестити Марка, якому вже майже три місяці. Відчуваю безмежну радість і відповідальність бути батьком цього чудового маленького хлопчика. Нехай він росте щасливим і здоровим, оточений нашою любов'ю і підтримкою. Бажаємо йому в житті тільки найкращого, і віримо, що його життєва подорож буде чарівною", - написав бізнесмен.
Хрещеним батьком хлопчика став Євген Ковтуненко, який також приймав участь у проекті.
Ковтуненко похрестив сина Тригубенко (фото: instagram.com/aleksey_trygubenko)
Підприємець також вперше показав маму малюка.
На фото, яке Олексій опублікував в stories, обраниця Тригубенка тримає сина на руках і ніжно обіймає чоловіка.
Мама сина Олексія Тригубенко (фото: instagram.com/aleksey_trygubenko)
Через хустку обличчя дівчини майже не видно, але фіналіст "Холостячки" натякнув, що скоро всі дізнаються про його кохану більш детально.
"Друзі, трохи терпіння, все згодом", - написав Олексій.
Що пишуть юзери в коментарях
Фоловери Олексія не приховують: вони вже не можуть дочекатися моменту, коли бізнесмен "розкриє всі карти" і розповість про матір його первістка.
Так, деякі навіть припустили, що чоловік навмисно приховує особу жінки, тому що не хоче начебто зізнаватись, що скористався послугою сурогатного материнства.
- Красунчик! Вітаю. Льоша, якщо не покажеш матусю - влаштуємо новий "майдан" - даємо тобі 24 години
- Льоха, коли вже буде мама Марка?
- З першого дня закралася думка про сурогатну маму
- Олексію, розвійте міфи, покажіть дружину, бо коментарі, то треш
- Олексій оберігає свою родину від зайвого трьопу! Повага Вам за це!
- Ви що - сам собі кум?
- Вітаю, дуже чуттєве відео
- А можливо була сурагатна мама? ніяких ознак жінки
Нагадаємо, нещодавно Дмитро Ступка показав пристрасні фото з новою коханою у США.
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