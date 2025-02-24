Прогресивна, рішуча, побожна: 5 фактів про Шарлотту Мерц - дружину лідера ХДС/ХСС

Фрідріх Мерц, за підрахунками результатів дострокових виборів у Німеччині 23 лютого, став переможцем. Його партія ХДС разом з баварською сестринською партію Християнським соціальним союзом (ХСС) набрала найбільше голосів. Але що ми знаємо про Фрідріха Мерца та його дружину Шарлотту?
РБК-Україна (проєкт Styler) зібрало цікаві факти з життя нового канцлера Німеччини Фрідріха Мерца та його дружини Шарлотти.
Фрідріх познайомився з майбутньою дружиною Шарлоттою під час навчання в Бонні у 1980 році, де вони вивчали право. Стосунки між ними розвивалися дуже швидко і вже за рік пара очікувала народження первістка й одночасно з тим одружувалася. І хоч це не було заплановано, Мерц та Шарлотта були дуже щасливі.
Як зізналася Шарлотта в одному з інтерв'ю - це було кохання з першого погляду.
Зараз у них троє дітей - доньки Карола та Констанція і син Філіп.
У подружжя Мерц вже семеро онуків. Шарлотта вже багато років працює на посаді судді окружного суду. Попри свою кар'єру, для неї дуже важлива сім'я.
"Моя робота є великим збагаченням для мене, вона дає мені внутрішню незалежність. Але я також завжди хотіла мати дітей та проводити з ними час. Мені дуже подобається бути матір'ю. І мені дуже шкода сучасне покоління батьків, яким важко поєднувати сім'ю та роботу, а місць у дитсадках не вистачає", - сказала вона.
Для подружжя Мерц велике значення має віра. Зараз вони обидва - християни.
"Мені було б важко одружитися з жінкою без жодного церковного походження", - зауважив Фрідріх в одному з інтерв'ю.
Також він зізнався, що вони ніколи один одного не розчаровували й тому їхнє кохання не тільки особливе, але і довготривале.
"У нас було насичене подіями життя, і ми завжди змінювалися - але разом. І ми ділимося нашими захопленнями на велосипеді та в туристичних черевиках, на природі, у кіно чи на концертах. Це те, що нас об'єднує, як і наше релігійне походження", - підкресли Фрідріх.
Що цікаво, то це, що сам Фрідріх - католик, а Шарлотта - протестантка й усі троє дітей - протестанти. Однак це не заважає родині жити щасливо.
Шарлотта Мерц мала можливість допомогти чоловікові підвищити популярність серед жінок-виборців. Однак вона не стала піарити Фрідріха, а під час партійної конференції ХДС у травні взагалі намагалась запобігти запитанням репортера та дорікнула коміку.
А на початку лютого вона дала декілька коментарів на захист свого чоловіка, якого звинувачували у мізогінії.
"Те, що деякі люди пишуть про образ жінки мого чоловіка, просто неправда. Я ніяк цього не можу зрозуміти. Я знаю, що психологічна підтримка навіть важливіша, ніж питання про те, хто виносить сміття", - сказала Шарлотта.
Шарлотті довелося закінчувати навчання одночасно з виховуванням першої дитини, однак це не завадило їй побудувати кар'єру.
"Мені довелося готуватися до іспитів і сидіти між партою та пеленальним столиком, поки мої однокурсники подорожували та святкували", - розповіла вона.
В той час вони з чоловіком по черзі доглядали за дітьми. Зараз вона не просто головуюча суддя, а ще й директор окружного суду Арнсберга в регіоні Зауеланд. Її непокоїть, що громадськість сприймає її як дружину Фрідріха Мерца. А ще сильно дратує, коли люди в залі суду просять її передати вітання чоловікові.
Вона також додала, що не планує змінювати свою роботу, коли чоловік стане новим канцлером Німеччини.
Раніше ми писали про те, що дружина Арестовича подала на розлучення.
А ще розповідали про те, що Фрідріх Мерц зробив заяву про Україну та мирні переговори.
Під час написання матеріалу використані джерела: Focus.de, Bunte.de, Spiegel.