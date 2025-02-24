Хто переміг на виборах у Німеччині: підраховано голоси на всіх дільницях

У неділю, 23 лютого, в Німеччині відбулися дострокові вибори до Бундестагу. Переможцем під час цього виборчого циклу став консервативний союз ХДС/ХСС, а інші партії набрали менше голосів, або навіть не пройшли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на німецькі ЗМІ.

Згідно з підрахунком голосів, більшість має блок "Християнських демократів ХДС/ХСС. Друге місце посіла ультраправа "Альтернатива для Німеччини", перемігши фактично в усіх землях колишньої НДР. Третє місце дісталося Соціал-демократичній партії Олафа Шольца. Також до Бундестагу проходить партія "Зелені" (Grune) і "Ліві" (Linke), розділивши 4 і 5 місце. Інші партії, такі як "Вільна демократична партія", "Союз Сари Вагенкхнет" не прийшли, не подолавши поріг у 5% голосів. Як пише Tagesschau, підбиваючи офіційні дані, цифри такі: блок ХДС/ХСС - 28,6%

АдН - 20,8%;

СДПН - 16,4%;

"Зелені" - 11,6%;

"Ліві" - 8,8%. В інших партій було менше 5%.