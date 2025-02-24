Мерц зробив заяву про Україну та мирні переговори

Лідер Християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц зробив заяву про Україну. Він закликав до включення Києва в мирні переговори з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Monde.

Переможець парламентських виборів у Німеччині Фрідріх Мерц, заявив, що Україна має бути включена в мирні переговори для досягнення справедливого миру. На його думку, важливо, щоб Київ був представлений в обговореннях, особливо в контексті переговорів між Сполученими Штатами і Росією, в яких Україна не бере участі. Мерц підкреслив, що Європейський Союз має активно підтримувати Україну, залучаючи її до діалогу з Росією з "позиції сили".