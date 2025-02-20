Дружина Арестовича подала на розлучення після 10 років шлюбу: що відомо

Колишній радник Офісу президента, блогер Олексій Арестович, який відомий своїми неоднозначними заявами та футуристичними прогнозами, і його дружина Анастасія ухвалили рішення розлучитися після 10 років шлюбу.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на сайт Єдиного державного реєстру судових рішень.

Ініціатором розлучення стала дружина Арестовича. Солом'янський районний суд Києва 11 лютого прийняв на розгляд заяву про розірвання шлюбу.

Примітно, що представляти інтереси Анастасії Арестович буде Віталій Оплачко, відповідачем визначено Олексія Арестовича, який, як відомо, живе в США і "ховається через переслідування владою України".

Інформації про дату судового засідання поки що немає.



Дані за позовом Анастасії Арестович (Скриншот)

Втім, ні сам скандальний Арестович, ні його дружина у своїх блогах цю інформацію не коментували.

Примітно, що днями він опублікував в Instagram неоднозначне селфі зі своїм неідеальним пресом.

"За вчора сейсмологи зафіксували різкий аномальний стрибок тих, хто ходив зі мною на побачення, вагітних і навіть тих, хто має від мене дітей. Щоб розгадати причини цього явища, сміливі вчені зважилися на ризикований експеримент. Усі лабораторії завмерли в очікуванні хвилі", - підписав він фото.



Арестович "похвалився" фігурою (фото: instagram.com/alexey.arestovich)

А на сторінках Анастасії Арестович в Instagram і Facebook остання публікація датована 13 вересня 2023 року.



Скриншот сторінки в Instagram Анастасії Арестович

Що відомо про Анастасію Арестович

Анастасія народилася 14 квітня 1987 року в Києві, здобула ступінь бакалавра у сфері економіки та магістра з управління проєктами після навчання в столичному Університеті "КРОК".

Займалася будівельним консалтингом, нерухомістю, рекламним бізнесом та IT, навчалася на майстер-курсі позитивної психотерапії в одному з центів у Києві.



Анастасія Арестович (фото: facebook.com / Anastasia Arestovich)

Що відомо про особисте життя Арестовича

Олексій та Анастасія Арестовичі прожили у шлюбі 10 років. У ньому народився син Олександр.



Олексій Арестович із дружиною Анастасією та сином - архівне фото (фото: instagram.com/anastasiia_arestovich)

Арестович до шлюбу з Анастасією вже був двічі одружений. Від колишніх шлюбів у нього дві доньки Вероніка та Аеліта.

В одному з інтерв'ю 2023 року ексрадник Офісу президента зазначав, що причиною розривів із колишніми стало різне бачення на майбутнє. За словами блогера, він першим йшов від дружин, хоча навіть відчував почуття до них. Однак Арестович розумів, що так буде краще не тільки їм, а й дітям.

Тоді він також зізнався, що і з третьою дружиною Анастасією у них є розбіжності у вихованні сина, але вони не суттєві, тому ніяк не впливають на їхній шлюб.



Олексій Арестович із дружиною - архівне фото (фото: instagram.com/anastasiia_arestovich)