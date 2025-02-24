Прогрессивная, решительная, набожная: 5 фактов о Шарлотте Мерц - жене лидера ХДС/ХСС

Фридрих Мерц, по подсчетам результатов досрочных выборов в Германии 23 февраля, стал победителем. Его партия ХДС вместе с баварской сестринской партией Христианским социальным союзом (ХСС) набрала больше всего голосов. Но что мы знаем о Фридрихе Мерце и его жене Шарлотте?
РБК-Украина (проект Styler) собрало интересные факты из жизни нового канцлера Германии Фридриха Мерца и его жены Шарлотты.
Фридрих познакомился с будущей женой Шарлоттой во время учебы в Бонне в 1980 году, где они изучали право. Отношения между ними развивались очень быстро и уже через год пара ожидала рождения первенца и одновременно с тем женилась. И хотя это не было запланировано, Мерц и Шарлотта были очень счастливы.
Как призналась Шарлотта в одном из интервью - это была любовь с первого взгляда.
Сейчас у них трое детей - дочери Карола и Констанция и сын Филипп.
У супругов Мерц уже семеро внуков. Шарлотта уже много лет работает в должности судьи окружного суда. Несмотря на свою карьеру, для нее очень важна семья.
"Моя работа является большим обогащением для меня, она дает мне внутреннюю независимость. Но я также всегда хотела иметь детей и проводить с ними время. Мне очень нравится быть матерью. И мне очень жаль современное поколение родителей, которым трудно совмещать семью и работу, а мест в детсадах не хватает", - сказала она.
Для супругов Мерц большое значение имеет вера. Сейчас они оба - христиане.
"Мне было бы трудно жениться на женщине без всякого церковного происхождения", - отметил Фридрих в одном из интервью.
Также он признался, что они никогда друг друга не разочаровывали и поэтому их любовь не только особенная, но и долговременная.
"У нас была насыщенная событиями жизнь, и мы всегда менялись - но вместе. И мы делимся нашими увлечениями на велосипеде и в туристических ботинках, на природе, в кино или на концертах. Это то, что нас объединяет, как и наше религиозное происхождение", - подчеркнул Фридрих.
Что интересно, так это, что сам Фридрих - католик, а Шарлотта - протестантка и все трое детей - протестанты. Однако это не мешает семье жить счастливо.
Шарлотта Мерц имела возможность помочь мужу повысить популярность среди женщин-избирателей. Однако она не стала пиарить Фридриха, а во время партийной конференции ХДС в мае вообще пыталась предотвратить вопросы репортера и упрекнула комика.
А в начале февраля она дала несколько комментариев в защиту своего мужа, которого обвиняли в мизогинии.
"То, что некоторые люди пишут об образе женщины моего мужа, просто неправда. Я никак этого не могу понять. Я знаю, что психологическая поддержка даже важнее, чем вопрос о том, кто выносит мусор", - сказала Шарлотта.
Шарлотте пришлось заканчивать учебу одновременно с воспитанием первого ребенка, однако это не помешало ей построить карьеру.
"Мне пришлось готовиться к экзаменам и сидеть между партой и пеленальным столиком, пока мои однокурсники путешествовали и праздновали", - рассказала она.
В то время они с мужем по очереди ухаживали за детьми. Сейчас она не просто председательствующая судья, а еще и директор окружного суда Арнсберга в регионе Зауэланд. Ее беспокоит, что общественность воспринимает ее как жену Фридриха Мерца. А еще сильно раздражает, когда люди в зале суда просят ее передать приветствие мужу.
Она также добавила, что не планирует менять свою работу, когда муж станет новым канцлером Германии.
Ранее мы писали, что жена Арестовича подала на развод.
А еще рассказывали, что Фридрих Мерц сделал заявление об Украине и мирных переговорах.
При написании материала использованы источники: Focus.de, Bunte.de, Spiegel.