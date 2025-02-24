Прогрессивная, решительная, набожная: 5 фактов о Шарлотте Мерц - жене лидера ХДС/ХСС

Брак длиной в 43 года

Фридрих познакомился с будущей женой Шарлоттой во время учебы в Бонне в 1980 году, где они изучали право. Отношения между ними развивались очень быстро и уже через год пара ожидала рождения первенца и одновременно с тем женилась. И хотя это не было запланировано, Мерц и Шарлотта были очень счастливы.

Как призналась Шарлотта в одном из интервью - это была любовь с первого взгляда.

Сейчас у них трое детей - дочери Карола и Констанция и сын Филипп.

Семеро внуков и современные родители

У супругов Мерц уже семеро внуков. Шарлотта уже много лет работает в должности судьи окружного суда. Несмотря на свою карьеру, для нее очень важна семья.

"Моя работа является большим обогащением для меня, она дает мне внутреннюю независимость. Но я также всегда хотела иметь детей и проводить с ними время. Мне очень нравится быть матерью. И мне очень жаль современное поколение родителей, которым трудно совмещать семью и работу, а мест в детсадах не хватает", - сказала она. Фридрих Мерц и его жена Шарлотта (фото: Getty Images)

Вера

Для супругов Мерц большое значение имеет вера. Сейчас они оба - христиане.

"Мне было бы трудно жениться на женщине без всякого церковного происхождения", - отметил Фридрих в одном из интервью.

Также он признался, что они никогда друг друга не разочаровывали и поэтому их любовь не только особенная, но и долговременная.

"У нас была насыщенная событиями жизнь, и мы всегда менялись - но вместе. И мы делимся нашими увлечениями на велосипеде и в туристических ботинках, на природе, в кино или на концертах. Это то, что нас объединяет, как и наше религиозное происхождение", - подчеркнул Фридрих.

Что интересно, так это, что сам Фридрих - католик, а Шарлотта - протестантка и все трое детей - протестанты. Однако это не мешает семье жить счастливо.

Защита мужа

Шарлотта Мерц имела возможность помочь мужу повысить популярность среди женщин-избирателей. Однако она не стала пиарить Фридриха, а во время партийной конференции ХДС в мае вообще пыталась предотвратить вопросы репортера и упрекнула комика.

А в начале февраля она дала несколько комментариев в защиту своего мужа, которого обвиняли в мизогинии.

"То, что некоторые люди пишут об образе женщины моего мужа, просто неправда. Я никак этого не могу понять. Я знаю, что психологическая поддержка даже важнее, чем вопрос о том, кто выносит мусор", - сказала Шарлотта. Фридрих Мерц и его жена Шарлотта (фото: Getty Images)

Шарлотта не любит "приветы" мужу в зале суда

Шарлотте пришлось заканчивать учебу одновременно с воспитанием первого ребенка, однако это не помешало ей построить карьеру.

"Мне пришлось готовиться к экзаменам и сидеть между партой и пеленальным столиком, пока мои однокурсники путешествовали и праздновали", - рассказала она.

В то время они с мужем по очереди ухаживали за детьми. Сейчас она не просто председательствующая судья, а еще и директор окружного суда Арнсберга в регионе Зауэланд. Ее беспокоит, что общественность воспринимает ее как жену Фридриха Мерца. А еще сильно раздражает, когда люди в зале суда просят ее передать приветствие мужу.

Она также добавила, что не планирует менять свою работу, когда муж станет новым канцлером Германии.