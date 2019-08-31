Прогноз погоды на 31 августа: каким будет конец лета в Украине

В последний день уходящего лета практически на свей территории нашей страны будет жарко
Погода в Украине 31 августа в последний день лета будет по-августовски теплой и даже жаркой. Дождь может пройти только над столицей, несмотря на температуру воздуха в Киеве, которая достигнет +30 градусов. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
В Украине 31 августа будет довольно ветрено, на территории страны ожидается северный и северо-западный ветер.
Отметим, что в Киеве до самого вечера будет держаться пасмурная погода, и лишь под конец дня небо очистится от облаков.
В Западных областях нашей страны будет по-летнему жарко.
Ужгород – +29…+31
Львов – +28…+30
Ивано-Франковск – +27…+29
Тернополь – +28…+30.
В Одессе в субботу будет прекрасная и солнечная погода. Температура воздуха ночью +17, днем до +30 градусов.
В Днепре 31 августа Гидрометцентр прогнозирует солнечную погоду. Ночью температура воздуха составит +14 градусов, днем столбики термометров подымутся до +27 градусов тепла.
В Харькове в последний день тепло и солнечно, ночью +14, днем будет до +28 градусов тепла.
В Карпатских горах - по-летнему сухо и жарко, без осадков, днем до +31 градуса.
Как мы ранее писали, на любимом украинцами курорте Кирилловка 29 августа снова пронесся шторм. Тем самым испугав отдыхающих, приехавших сюда насладиться последними днями лета.
Кстати, в центре Киева произошел пожар вечером в пятницу, 30 августа. Из-за возгорания главную площадь страны - Майдан Незалежности заволокло дымом.