Прогноз погоди на 31 серпня: яким буде кінець літа в Україні

Погода в Україні 31 серпня в останній день літа буде по-серпневому теплою і навіть спекотною. Дощ може пройти лише над столицею, незважаючи на температуру повітря в Києві, яка досягне +30 градусів. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

В Україні 31 серпня буде досить вітряно, на території країни очікується північний і північно-західний вітер.

Відзначимо, що в Києві до самого вечора буде триматися похмура погода, лише під кінець дня небо очиститься від хмар.

В Західних областях нашої країни буде по-літньому спекотно.

Ужгород – +29...+31

Львів – +28...+30

Івано-Франківськ – +27...+29

Тернопіль – +28...+30.

Скріншот (meteo.gov.ua)

В Одесі в суботу буде прекрасна і сонячна погода. Температура повітря вночі +17, вдень до +30 градусів.

У Дніпрі 31 серпня Гідрометцентр прогнозує сонячну погоду. Вночі температура повітря складе +14 градусів, удень стовпчики термометрів піднімуться до +27 градусів тепла.

У Харкові в останній день тепло і сонячно, вночі +14, вдень буде до +28 градусів тепла.

У Карпатських горах - по-літньому сухо і жарко, без опадів, вдень до +31 градусів.

Як ми раніше писали, на улюбленому українцями курорті Кирилівка 29 серпня знову пронісся шторм. Тим самим лякаючи відпочиваючих, які приїхали сюди насолодитися останніми днями літа.

До речі, у центрі Києва сталася пожежа увечері в п'ятницю, 30 серпня. Через спалах головну площу країни - Майдан Незалежності заволокло димом.