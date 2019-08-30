Может линуть: где в Украине в конце лета разгуляется непогода

Погода в Украине 31 августа (фото: pixabay.com)

Погода в Украине в последний летний день может преподнести жителям некоторых областей сюрпризы

Погода в Украине в субботу, 31 августа, принесет жаркую малооблачную погоду в большинство областей, однако местами сохраняется возможность грозовых дождей. Об этом свидетельствуют данные синоптикв Украинского гидрометцентра (УГЦ) и Наталки Диденко.

Так, согласно данным УГЦ, завтра в Украине дожди не предвидятся. Однако Диденко пишет о вероятности грозовых дождей со шквальным ветром на Севере страны (кроме Сумской области).

"Завтра, как я писала в прогнозе, может локально линуть на Севере Украины", - пишет Наталка Диденко.

Что касается температурных отметок, то данные УГЦ свидетельствуют, что в последний летний день по всей Украине будет царить стабильная жаркая погода с температурными показателями от +27 до +31 градуса.

В Киеве, 31 августа, также будет жарко и душно, от +28 до +30 градусов. Ветер слабый - от 3 до 8 м/с. Ближайшей ночью от +13 до +15 по Цельсию.

Погода в Украине 31 августа (фото: meteo.gov.ua)

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