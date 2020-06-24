"Слуга народа" оскандалилась заявлением о детях низкого качества: ее требуют отстранить

Галина Третьякова (фото: РБК-Украина)

Нардеп Галина Третьякова из "Слуги народа" попала в громкий скандал

Галина Третьякова раскритиковала украинцев, которые рожают детей ради того, чтобы получить пособия. При этом нардеп от "Слуги народа" отметила, что у таких людей рождаются "дети очень низкого качества".

Она также привела в пример Великобританию, где один из заместителей министра соцполитики якобы заявил, что те, кто хотят получить социальную помощь, должны быть стерилизованы.

Антисоціальний світогляд Г.Третьякової Україна - соціальна країна? Можна вважати антисоціальний курс державної політики, коли керівниця комітету соціальної політики Верховної Ради #ГалинаТретьякова після пропозицій «наїджати та дискримінувати найманого працівника» вже захопливо наводить приклади про «каструвати та стерилізувати» Ось така вона «нова нормальність» за світоглядом нардепки СН Це і про «дітей дуже низької якості», і про «потрібно стерилізувати»…., і про барське ставлення Ось слухаєш ії брєд і думаєш: А чому вона з мільонних зарплат наглядових рад мовчить, премії по триста – чотриста тисяч в міністерствах та ЦВК….може на них потренується? Чи боїться? І нічого, - каже вона. Спочатку обурюються та протестують, потім замислюються, потім стають прихильниками….класичне вікно Овертона Слухайте, робіть перепост та розголос. P.S. До речі, ця нардепка таки протягнула рішення комітету який вона очолює щодо рекомендації розглянути на цій сесії антипрофспілковий законопроект 2681. І це попри те, що Петиція «не розглядати законопроект 2681» набрала необхідні 25 000 голосів. Далі буде… Опубліковано Страйком "Заради Майбутнього" Пʼятниця, 29 травня 2020 р.

Галина Третьякова попала в громкий скандал из-за высказывания о детях (видео: facebook.com/strike.com.ua)

"Когда демографически предоставляем такие средства, которые используются семьей, и рождение ребенка происходит не для того, чтобы предоставить ему равные права, образование, а для того чтобы получить материальную помощь, то мы получим, скажу жестко, детей очень низкого качества. Они приводят к тому, что они тоже садятся на государственные средства", – заявила нардеп.

Кроме того, она сказала, что часто вспоминают экс-премьера Сингапура Ли Куан Ю, который стерилизовал женщин, если у них не было высшего образования.

В постоянной комиссии Федерации профсоюзов Украины уже отреагировали на заявление Третьяковой и назвали его антисоциальным и антигуманным. Также было направлено письмо главе Верховной Рады, чтобы отозвать Третьякову с должности главы комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы парламента.

Напомним, вчера, 23 июня, с двумя членами партии "Слуга народа" произошел громкий скандал. Александр Корниенко и Давид Арахамия обговаривали свою коллегу Ирину Аллахвердиеву, и назвали ее "рабочей бабой" и "корабельной сосной".

Ранее нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко попал в новый скандал с раздачей лимонов.

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Автор: Styler