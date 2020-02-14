Продукти в супермаркетах тепер можна легко перевірити за допомогою смартфона: що відомо

Українці зможуть перевіряти продукти за допомогою смартфона (Колаж РБК-Україна)

Українці зможуть дізнатися про автентичність товарів і маркування

Українці тепер зможуть перевіряти якість продуктів у супермаркетах за допомогою смартфона. Споживачі зможуть дізнатися інформацію про справжність продукту, а також дійсність маркування "органічна продукція".

Як повідомляється на урядовому порталі, всі створені реєстри для впровадження ринку органічного виробництва будуть у відкритому доступі, а туди входять: Державний реєстр операторів, що здійснюють виробництво продукції, Державний реєстр органів сертифікації у сфері органічного виробництва та обігу органічної продукції, Державний реєстр органічних насіння і садивного матеріалу.

Цими базами зможуть скористатися всі учасники ринку для ведення своєї господарської діяльності.

"Сьогодні, на жаль, виробництво всієї органічної продукції знаходиться поза межами правового поля. Будь-хто може підробляти таку продукцію і маркувати знаком "органічний продукт", а споживачі купувати під цим знаком продукцію, яка не є такою. Ми виправляємо це і захищаємо виробників дійсно органічної продукції", - прокоментував нововведення міністр економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Мілованов.

Українці отримають за допомогою смартфонів доступ до такої інформації: